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Volvo, tamamen elektrikli otomobil furyasına geç katılıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo, tamamen elektrikli otomobil furyasına geç katılıyor
Otomobil teknolojilerinin öncü isimlerinden Volvo, tamamen elektrikli ilk otomobil modelinin 2019 yılında geleceğini açıkladı.
Tesla'nın mevcut modelleri ve teknolojileri göz önüne alındığı zaman oldukça geç kaldığı ya da kalacağı görülen Volvo, hali hazırda XC90 Hibrit gibi modeller ile elektrik dünyasına göz kırpıyor ancak tamamen elektriğe geçmek için acele etmiyor. 2019 yılında bu değişimi gerçekleştireceğini söyleyen ve sattığı bütün otomobil modellerine "Hibrit" seçeneği ekleyeceğini belirten otomobil devi, gelen bilgiler göre tamamen elektrikli sınıfta mevcut S60 benzeri bir sedan ile karşımıza çıkacak ve sürücülere yaklaşık 480 km'lik bir menzil sunacak. 
Özellikle otonom sistemler üzerinde çok ciddi çalışmaları bulunan Volvo, geleceğin en önemli otomobil firması olmaya aday görünüyor.

http://www.engadget.com/2015/10/15/volvo-first-full-electric-car-2019/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 4 yıl en beğenilen
Hacettepe Üniversitesi ilk elektrikli otomobilini üretmişkem Volvo gibi bir üreticinin bu kadar geç kalması akıl alır gibi değil.

S60 ismi nedense aklıma hep Symbian'ı getiriyor.
Hacettepe Üniversitesi ilk elektrikli otomobilini üretmişkem Volvo gibi bir üreticinin bu kadar geç kalması akıl alır gibi değil.S60 ismi nedense ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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MrKemal17 4 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Hacettepe Üniversitesi ilk elektrikli otomobilini üretmişkem Volvo gibi bir üreticinin bu kadar geç kalması akıl alır gibi değil.

S60 ismi nedense aklıma hep Symbian'ı getiriyor.


Hacettepe Üniversitesi 2019'dan önce mi satışa sunacak?
Mr. JinglesHacettepe Üniversitesi ilk elektrikli otomobilini üretmişkem Volvo gibi bir üreticinin bu kadar geç kalması akıl alır gibi değil. ...
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meego 4 yıl
volvoysa vardır bir bildiği
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Patren 4 yıl
o hacettepe resmen araca dışardan aldıkları elektrikli motoru alıp öyle hemen 1 yıl yapdıklarına inanıyorum hem üretim maliyeti de öyle bir arabaya göre çok 50 000 dolar
sonuçta tesla kaç yıldan beri yapıyor adamlar şak diye üretime hazır demiyor
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DH Misafiri 4 yıl
merak etmeyin volvo geç kalmamıştır üretmek için, sanırım volvo yu fıat felan sanıyorsunuz:) eminolun piyasaya çıkardığı zaman bir çok firmaya yön verecektir yenilikler konsunda...hacettepe üniversitesi üretmiş volvo geç kalmış mış mış:) komik olmayın lütfen, elinizin altında internet var, bir bakın bakalım para verseniz bile alamayacağınız hangi haklı üne sahipmiş, otomobil sektörüne yön veren bir firmanın elektrikli otomobili üretecek mühendisleri vardır elbet:)
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efe.1905se 4 yıl
Volvo yaparsa doğrudur
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trust06 4 yıl
Su çalışanı bulurlar o vakte kadar.
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çağlar2323 4 yıl
Volvo baskadir <3
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meego 4 yıl
volvoysa vardır bir bildiği
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wustti 4 yıl
volvo geç çıkaracaksa bi bildiği vardır mutlaka.
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ahnksqualt 4 yıl
Şuan yeterli olmayan gelişmesi için önünde büyük bir süreç olan bu alanı ar-ge çalışmaları yaparak geçireceklerdir.
İlk dizel-elektirikli aracı üretip 100 km ortalama 3.1litre elde etmişlerdi şimdilerde ise daha da azalttılar
Volvonon 2020 yılında ürettiği araçlarda yapılan kazalarda kimsenin ölmemesi hedefi içinde bir orta yol arama niyetinde olabilir volvo. Bu alanda büyük çalışmalar gerçekleştiriyor.
Umarım hak ettiği değeri görecektir.
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yoksulseytan22 4 yıl
Petrol kaynaklarının biteceğine inanan arkadaşlar var hala. Bitecek olan petrol değil, çıkarma maliyeti ucuz olan petroller(Suudiler 3 dolara felan çıkarıyor felan) bitecek. Garda??? diyen arkadaş GUTUP bölgesindeki petrol ve doğal gazlara bir gözatsìn. Elektrik aracı teknoloji gelişiminin olmazsa olması artık. Akıllı teknolojilerdeki rekabette ileriyi görmeyenlerin( Ati, Nokia, ericsson, sürünse de Sony gibi) batmalari ve sürekli zarara girmeleri ve bunu gören otomotiv şirketleri sonlarının bu şekilde olmaması için elektrikli araç ar-ge sine seve seve olmasa da ş.ke ş.ke yatırım yapıyorlar. Ehh bu kadar çok rekabet olunca 2025 te bir bakmışız heryer elektrikli araç ile dolmuş.
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stalker(1979) 4 yıl
Ekskalibur
Zamanında Volvoyu Türkiyenin satın alıp bütün bunları bizim yapmamız ne güzel olurdu.Madem satın alacaktın Cadillac modelini, alsana kardeşim mis gibi firmayı.

Bu yerli otomobil sevdası 2009 yılında babayiğit aranması ile başladı. 2010 yılında ford volvo'yu 1,8 milyar dolarak çinlilere sattı. Şu anda devlet 1 milyar dolar yardım yapacakmış yerli oto için. 2010'da Volvo satın alınsaydı ve BMC'de uygulanan yöntem gibi (Devlet borçtan dolayı el koyup sonra özelleştirmişti. ) özelleştirilseydi şu anda böyle bir dünya markası Türkiye'nin olurdu.
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einhander 4 yıl stalker(1979)
aslında cok dogru soyluyorsun
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