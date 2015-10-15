Volvo, tamamen elektrikli otomobil furyasına geç katılıyor

Otomobil teknolojilerinin öncü isimlerinden Volvo, tamamen elektrikli ilk otomobil modelinin 2019 yılında geleceğini açıkladı.

Tesla'nın mevcut modelleri ve teknolojileri göz önüne alındığı zaman oldukça geç kaldığı ya da kalacağı görülen Volvo, hali hazırda XC90 Hibrit gibi modeller ile elektrik dünyasına göz kırpıyor ancak tamamen elektriğe geçmek için acele etmiyor. 2019 yılında bu değişimi gerçekleştireceğini söyleyen ve sattığı bütün otomobil modellerine "Hibrit" seçeneği ekleyeceğini belirten otomobil devi, gelen bilgiler göre tamamen elektrikli sınıfta mevcut S60 benzeri bir sedan ile karşımıza çıkacak ve sürücülere yaklaşık 480 km'lik bir menzil sunacak.

Özellikle otonom sistemler üzerinde çok ciddi çalışmaları bulunan Volvo, geleceğin en önemli otomobil firması olmaya aday görünüyor.

http://www.engadget.com/2015/10/15/volvo-first-full-electric-car-2019/