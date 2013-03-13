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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo ve Neonode, Android işletim sistemine sahip yeni araç içi bilgi sistemini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo ve Neonode, Android işletim sistemine sahip yeni araç içi bilgi sistemini tanıttı
Ürettiği yeni araç teknolojileri ile gündeme gelen Volvo ve dokunmatik etkileşim konularında uzman firmalardan olan Neonode, ortaklaşa geliştirdikleri ve Android işletim sistemi tabanlı yeni araç için bilgi merkezini tanıttı.
Volvo ve Neonode tarafından geliştirilen ve "Sensus Connected Touch" ismine sahip olan sistem, Android işletim sistemine dayalı bir araç içi bilgi merkezi olarak geliştirilmiş. Gelişen teknoloji ile "akıllı araç" kavramının en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen sistem, dokunmatik ekran teknolojisine sahip 7" bir ekran ve özel ara yüz ile kullanıcılara aşağıdaki özellikleri sağlayabiliyor.
  • İnternet tarayıcı ile tam sayfa gösterimi (HTML)
  • Dahili haritalar ile çevrimiçi ya da çevrim dışı navigasyon hizmeti (GPS)
  • İnternet üstünden trafik bilgilerini gösterme
  • Araç ile geçilen noktalardaki tarihi yapılar hakkında Wikipedia üzerinden sesli bilgi alabilme
  • İnternet üzerinde radyo ve müzik dinleme imkanı
  • Wi-Fi HotSpot özelliği sayesinde internet paylaşımı
  • Hava durumu bilgisi alma
  • İnternet üstünden Google Haritalar hizmeti 
  • Akıllı cep telefonlarını araç ekranına aktarma özelliği
  • Özel bağlantı yuvası sayesinde akıllı cep telefonlaro internetinden yararlanma
  • Tehlikeli bölge uyarısı
  • Volvo servis bilgi ve konumları
Oldukça kullanışlı bir teknoloji olan Sensus Connected Touch sistemi, yeni özellikler ile geliştirilemeye devam ediyor. Ayrıca sistem hakkında hazırlanmış oldukça açıklayıcı videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.androidauthority.com/volvo-android-infotainment-system-170238/ 

http://www.androidauthority.com/volvo-android-infotainment-system-170238/ Yorum Yaz
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onurcandmt 6 yıl
biri hala 105 hplik dizeli kakalar tok ses var diye fiyat kakalar diğeri de araştırır ama yine çok fazla satamaz...
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artenis 6 yıl
VOLVO gibi bir markadan beklenen hamle,
(Wolsvogen, Mercedes, Audi de bu listede, diğer bütün markaların A,B,C sınıfı araclarının ele alınacak bir tarafı yok denecek kadar azdır, Üst markalar sınıflandırma dışı elbette, Masserati, Ferrari gibi )
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erhan850 6 yıl
bunun gibi teknolojik bir sistemin interaktif olarak sürücü ve kullanıcılar için volvo tarafından geliştirilmesi çok güzel. akıllı telefonların hayatımızı kolaylaştırması gibi bu sistemin de araç kullanımı bir okadar basitleştireceğini düşünüyorum.
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