Volvo ve Neonode, Android işletim sistemine sahip yeni araç içi bilgi sistemini tanıttı

Ürettiği yeni araç teknolojileri ile gündeme gelen Volvo ve dokunmatik etkileşim konularında uzman firmalardan olan Neonode, ortaklaşa geliştirdikleri ve Android işletim sistemi tabanlı yeni araç için bilgi merkezini tanıttı.

Volvo ve Neonode tarafından geliştirilen ve "Sensus Connected Touch" ismine sahip olan sistem, Android işletim sistemine dayalı bir araç içi bilgi merkezi olarak geliştirilmiş. Gelişen teknoloji ile "akıllı araç" kavramının en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen sistem, dokunmatik ekran teknolojisine sahip 7" bir ekran ve özel ara yüz ile kullanıcılara aşağıdaki özellikleri sağlayabiliyor.

İnternet tarayıcı ile tam sayfa gösterimi (HTML)

Dahili haritalar ile çevrimiçi ya da çevrim dışı navigasyon hizmeti (GPS)

İnternet üstünden trafik bilgilerini gösterme

Araç ile geçilen noktalardaki tarihi yapılar hakkında Wikipedia üzerinden sesli bilgi alabilme

İnternet üzerinde radyo ve müzik dinleme imkanı

Wi-Fi HotSpot özelliği sayesinde internet paylaşımı

Hava durumu bilgisi alma

İnternet üstünden Google Haritalar hizmeti

Akıllı cep telefonlarını araç ekranına aktarma özelliği

Özel bağlantı yuvası sayesinde akıllı cep telefonlaro internetinden yararlanma

Tehlikeli bölge uyarısı

Volvo servis bilgi ve konumları Oldukça kullanışlı bir teknoloji olan Sensus Connected Touch sistemi, yeni özellikler ile geliştirilemeye devam ediyor. Ayrıca sistem hakkında hazırlanmış oldukça açıklayıcı videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.androidauthority.com/volvo-android-infotainment-system-170238/

http://www.androidauthority.com/volvo-android-infotainment-system-170238/