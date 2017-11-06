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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes Benz Türk’ün IT Çözüm Merkezi 30 ülkeye hizmet veriyor

Daimler'in Global IT projesi kapsamında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırmasıyla birlikte açılan Küresel IT Çözümleri Merkezi, Türkiye’den 30 ülkeye hizmet veriyor.
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mercedes Benz Türk’ün IT Çözüm Merkezi 30 ülkeye hizmet veriyor
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Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul’da bulunan Küresel IT Çözümleri Merkezi, SAP ve Uygulama Yaygınlaştırma konularında 30 ülkeye hizmet veriyor.

Küresel IT Çözümleri Merkezi, Daimler AG’ye SAP alanında sistem desteği ve bakım hizmeti sunuyor. Merkez, son olarak Polonya motor fabrikasının SAP sorumluluğunu yüklendi. Fabrikanın lojistik süreçlerini takip edip bilgisayara dökecek, PCC yazılımını devreye alacak ve sahada eğitim desteği verecek.

Küresel IT Çözümleri Merkezi, 30 ülkede 1200’den fazla bayiye Uygulama Yaygınlaştırma hizmeti veriyor. Gelecek yılın sonunda 37 ülkede 3500 bayiye ulaşmayı hedefliyor. Merkez, Xentry Portal Pro isimli ana portal sayesinde satış sonrasına ait tüm süreç ve uygulamaları içeren ana portalı bayilerin kullanımına sunuyor.

"Daimler için Türkiye Önemli Bir Pazar" 

Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, Türkiye’nin Daimler için önemli bir Pazar olduğunu vurgulayarak, “Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin İstanbul’da açılması da bunun en büyük örneğidir. Merkezimizde IT alanındaki uzmanlık bilgimizi yine kendi şirketimize uluslararası destek olarak aktarıyoruz. Dünya çapında bir organizasyona dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.


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chosen85 1 yıl
Fabrikanın lojistik süreçlerini takip edip bilgisayara dökecek, PCC yazılımını devreye alacak ve sahada eğitim desteği verecek.

Yazilim ECC olacak, ERP Central Component. Tekzip pls...
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Gönül isterdiki dandik mercedes otobüsü yerine bir e serisi s serisi burdan çıksın ancak o zaman ülkemiz kaliteli araba görür..
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Silent Guardian 1 yıl
“Daimler için Türkiye önemli bir pazar”
Önemli tabi, önemli olmasa bizimle bu kadar uğraşmazlardı ki. (bkz. Karapınar faciası 24 Ekim 1997)
Mercedes’in O403 otobüsünün üretimden kısılması nedeniyle benzin deposu kaza sırasında otobüsün içine doğru yakıt sızdırır ve onlarca genç yanarak ölür. Mercedes’in dava tutumu ise ilginçtir.

yargı safhası: mahkemeye o403 otobüslerle ilgili deliller sunulur. mercedes benz türk aş firmasında çalıştığını belirten bir kişi mahkemeye imzasız dilekçe yollayarak mercedes benz türk aş firmasının türkiye’de satışa sunduğu otobüslere 2 cam kırma çekici koyarken diğer ülkelere gönderdiklerine daha fazla sayııda çekiç koyduğunu türkiye’de satışa sunduğu otobüslerde yakıt deposu üstündeki platformun suntadan yapılırken diğer ülkelere gönderdiklerine çelik platform koyduğunu öne sürer. bilirkişi heyeti mercedes benz türk aş firmasını hatalı bulur. karapınar asliye ceza mahkemesi o 403 model mercedes-benz otobüslerin toplatılmasına karar verir.
karara karşı mercedes şirketi büyük bir savaş açar. türkiye'deki etkili iş çevreleri devreye sokularak fatih altaylı ve ertuğrul özkök'ün girişimleriyle başta hürriyet gazetesi olmak üzere bir kısım medyada mercedes lehine büyük bir propaganda başlatılır. başbakan'ın mesut yılmaz olması ve medyanın başbakan dahil devlet üzerindeki etkisi sebebiyle mahkeme kararı yargıtay'ca iptal edilir. iptal kararının üzerine mercedes-benz yetkilileri hakkında tutuklama kararı çıkaran mahkeme heyetinin (hakim habip kılınç ve savcı gültekin avcı) bu kararı da bir üst mahkemece iptal edilir. heyet daha sonra kazada hayatını kaybedenlerin avukatı atilla kart'ın (şimdiki chp milletvekili) direnişine rağmen hsyk devreye sokularak görevden alınır. mardin dargeçit'e sürülen hakim habip kılınç meslekten istifa eder.
otobüs şöförünün beraat ettiği dava bugüne kadar atanan 10'dan fazla farklı hakime rağmen sonuçlanamadı.
mercedes-benz: otobüs satmaya devam etti. o 403'ten sonra travego modelleriyle yine en çok tercih edilen marka oldu. türkiye'ye kaydadeğer bir yatırım da yapmadı.
o 403: yanmaya devam etti. en çok yanan otobüs olarak tarihe geçti.
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dartanyan96 1 yıl
Yerli ve milli mercedes
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