Mercedes Benz Türk’ün IT Çözüm Merkezi 30 ülkeye hizmet veriyor

Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul’da bulunan Küresel IT Çözümleri Merkezi, SAP ve Uygulama Yaygınlaştırma konularında 30 ülkeye hizmet veriyor.

Küresel IT Çözümleri Merkezi, Daimler AG’ye SAP alanında sistem desteği ve bakım hizmeti sunuyor. Merkez, son olarak Polonya motor fabrikasının SAP sorumluluğunu yüklendi. Fabrikanın lojistik süreçlerini takip edip bilgisayara dökecek, PCC yazılımını devreye alacak ve sahada eğitim desteği verecek.

Küresel IT Çözümleri Merkezi, 30 ülkede 1200’den fazla bayiye Uygulama Yaygınlaştırma hizmeti veriyor. Gelecek yılın sonunda 37 ülkede 3500 bayiye ulaşmayı hedefliyor. Merkez, Xentry Portal Pro isimli ana portal sayesinde satış sonrasına ait tüm süreç ve uygulamaları içeren ana portalı bayilerin kullanımına sunuyor.

"Daimler için Türkiye Önemli Bir Pazar"

Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, Türkiye’nin Daimler için önemli bir Pazar olduğunu vurgulayarak, “Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin İstanbul’da açılması da bunun en büyük örneğidir. Merkezimizde IT alanındaki uzmanlık bilgimizi yine kendi şirketimize uluslararası destek olarak aktarıyoruz. Dünya çapında bir organizasyona dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.