Volvo, yeni nesil otomobillerini geliştirmek için dünyanın en gelişmiş simülatörünü kullanmaya başladı

Otomobil modellerini hazırlarken teknolojin tüm nimetlerinden yararlanan Volvo, yeni nesil otomobillerini geliştirmek için de dünyanın en gelişmiş simülatörünü kullanmaya başladı.

Dünyaca ünlü Ferrari ve Porsche tarafından da kullanılan Vi-Grade şasi simülatörü, Volvo'nun gelecek otomobil modellerini sanal ortamda test etmesine imkan tanıyor. Birden fazla projektör ile çevresel görüntü sunan ve al tarafına yerleştirilen hassas pistonlar yardımıyla yol hakkındaki bütün verileri hem sürücüye hissettiren hem de kayıt altına alan sistem, özellikle yüksek hız testleri için oldukça güvenli bir çözüm ortaya koyuyor.

Araçlarını daha dengeli ve eğlenceli hale getirmek için için simülatörden aldığı verileri kullanan Volvo, farklı değişkenleri hızlı şekilde sürece dahil edebiliyor ve böylece genel geliştirme süresini çok daha aşağılara çekebiliyor. Ayrıca yetenekli mühendislerin elinde sistem özgür bir çalışma ortamı sunuyor.

Volvo'nun bu gelişmiş simülatörü hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/167927/volvo-cars-uses-the-worlds-most-advanced-chassis-simulator-to-develop-the-next-generation-of-its-car