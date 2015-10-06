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Volvo, yeni nesil otomobillerini geliştirmek için dünyanın en gelişmiş simülatörünü kullanmaya başladı

3 yıl
4,3b
1
33
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo, yeni nesil otomobillerini geliştirmek için dünyanın en gelişmiş simülatörünü kullanmaya başladı
 
Otomobil modellerini hazırlarken teknolojin tüm nimetlerinden yararlanan Volvo, yeni nesil otomobillerini geliştirmek için de dünyanın en gelişmiş simülatörünü kullanmaya başladı.
Dünyaca ünlü Ferrari ve Porsche tarafından da kullanılan Vi-Grade şasi simülatörü, Volvo'nun gelecek otomobil modellerini sanal ortamda test etmesine imkan tanıyor. Birden fazla projektör ile çevresel görüntü sunan ve al tarafına yerleştirilen hassas pistonlar yardımıyla yol hakkındaki bütün verileri hem sürücüye hissettiren hem de kayıt altına alan sistem, özellikle yüksek hız testleri için oldukça güvenli bir çözüm ortaya koyuyor.
Araçlarını daha dengeli ve eğlenceli hale getirmek için için simülatörden aldığı verileri kullanan Volvo, farklı değişkenleri hızlı şekilde sürece dahil edebiliyor ve böylece genel geliştirme süresini çok daha aşağılara çekebiliyor. Ayrıca yetenekli mühendislerin elinde sistem özgür bir çalışma ortamı sunuyor.
Volvo'nun bu gelişmiş simülatörü hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Volvo, yeni nesil otomobillerini geliştirmek için dünyanın en gelişmiş simülatörünü kullanmaya başladı
 

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/167927/volvo-cars-uses-the-worlds-most-advanced-chassis-simulator-to-develop-the-next-generation-of-its-car Yorum Yaz
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_SkiP_ 3 yıl en beğenilen
V40ın golf kadar satmasindan bahsetmek tip literatürüne girecek bir komedi olur.
V40 golf kadar satsin diye değil premium kompaktlara,yani a3 1 serisi a serisi gibi araçlara rakip olarak üretilmiş bir araç.ve alman tekelindeki bu siniftaki mükemmele en yakin otomobil.golfle v40i tasarim olarak karşilaştirip volvo tasarimi değiştirsin demek apayri bir abukluk olur güldürmeyin insani kardeş ya

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



V40ın golf kadar satmasindan bahsetmek tip literatürüne girecek bir komedi olur.V40 golf kadar satsin diye değil premium kompaktlara,yani a3 1 serisi...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Fiasco 3 yıl
volvo'nun zaten araçlarda önceliği güvenliktir günümüz araçlarında standart olarak kullanılan birçok şey volvo patentli tr.wikipedia.org/...
36. saniye başlayan şarkının ismini bilen ?
volvo'nun zaten araçlarda önceliği güvenliktir günümüz araçlarında standart olarak kullanılan birçok şey volvo patentlitr.wikipedia.org/...36. s...
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join 3 yıl
Ne oyun oynanır
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1 Avatar
Not Today! 3 yıl
Bu simulatoru driveclub yada Project cars a bağlıcan varya efsane olur.
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ahnksqualt 3 yıl
Alaskalı Suikastçi
Sana göre mükemmele en yakın. Ancak tüketiciye göre bu pek de öyle değil. Ortada abukluk bir durum yok, dediğin gibi premium madem, satışa yansıtsın bu kalitesini.

vw hala arka camları çevirmeli plastik kapaklı boş teneke satıyor markayı sorgulamıyor premium markaya laf söylüyor tey Allahım yaa :)
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ahnksqualt 3 yıl
Alaskalı Suikastçi
Ben Golf , V40 dan daha kaliteli demedim. Volvo nun tasarımlarını eleştirdim. Şirket aracı olarak bile satılsa ki satış adetlerinin yarısı filo olan Focus ve Fluence dır. v40 premium ve iki tane golf giydiriyor madem, dizel otm. manyağı ülkemizde neden tutulmuyor bunu da düşünmek lazım

Volvo ile sahtekar vw gas auto'yu karşılaştırmış :)
Alın bunu burdan :)
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207m 3 yıl
Konu Volvo' nun kullandığı simülasyon modeli, içerik, Golf mü V40 mı ? Çok kaliteli forummuz gerçekten..
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Umutcan 3 yıl 207m
207m

Konu Volvo' nun kullandığı simülasyon modeli, içerik, Golf mü V40 mı ? Çok kaliteli forummuz gerçekten..

Fanboylar malesef her konuda konudan alakasız tartışma başlatıyorlar. Elektronik cihazlarda da her konuda böyle. PS-Xbox, Pc-Mac, Android-IOS, Samsung-Apple. Sürekli fanların tartışmalarından ibaret.
Haberin kendisini tartışmak çok nadir nasip oluyor.
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emre_1881 3 yıl
Günümüzde Volvo'nun tank muamelesi görmesi çok doğal. Adamlar özellikle güvenlik konusunda birçok ilke imza atmışlar. Taktığınız emniyet kemeri bile Volvo'nun icadı. Yaptıkları iş ve politikaları güvenlik konusunda neredeyse rakipsiz olduklarını da kanıtlıyor. Kökleri sağlam, müşterisini kalite yönünden kolay kolay mağdur etmeyen premium bir markadır Volvo. V40 ile Golf'ü kıyaslamak kusura bakmayın ama V40'a hakaret olur.
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Smile Man 3 yıl
Adamlar yapiyor
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INTRUDERTR 3 yıl
similator nemiş versin bize biz simüle ederiz.
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Yasin ÇİÇEK 3 yıl
Yarış simülatörünü Ps salonunda test ettik

plus.google.com/...

plus.google.com/...
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Yasin ÇİÇEK 3 yıl
Arkadaşlar kendi yaptığım 2 serbestlik Yarış simülatörü videosu
ilk ürün olduğu için görsel olarak eksikleri var tabiki
yeni versiyon için çalışmalara başladım bitince forumda yayınlayacağım yorumlarınızı yazarsanız sevinirim.
youtube.com/...
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umut_baris 3 yıl Yasin ÇİÇEK
Yasin ÇİÇEK

Arkadaşlar kendi yaptığım 2 serbestlik Yarış simülatörü videosu
ilk ürün olduğu için görsel olarak eksikleri var tabiki
yeni versiyon için çalışmalara başladım bitince forumda yayınlayacağım yorumlarınızı yazarsanız sevinirim.
youtube.com/...

Geliştirmelisiniz. Aracı çarptığınızda en ufak bir sarsıntı bile olmadı sizde. Ayrıca bu şekilde reklam yaparak yaygınlaştıramazsınız.

Biraz vizyonunuzu genişletin bence.
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bydvd 3 yıl
evet... işde bu... tam bir oyun makinesi.... hatta o kafaya takılanlardanda daha iyi...
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