Volvo, yol mıknatıslarıyla otonom sürüş için çok daha iyi konumlama hedefliyor

Ürettiği araçların özellikle güvenlik sistemlerine büyük önem veren Volvo, gelişen teknolojiler sonrası yöneldiği otonom ya da diğer bir deyişle kendi kendine sürüş yapabilen otomobil modelleri için de çalışmaya devam ediyor. Firmanın İsveç Hällered merkezli testleri başladığı son sistem ise, yollara mıknatıs döşemeye dayanıyor.

Otonom sürüş için otomobillerin günümüzde GPS ve kamera sistemlerini kullandığını belirten ve bunların bazı limitlere (Hava durumda, kötü yol şartları vb.) takıldığını belirten Volvo, İsveç Ulaştırma İdaresi'nin desteğinde mıknatıs temelli yeni bir sistem üzerinde çalışma gösteriyor. Yolun içerisine (200mm derinlik) yerleştirilen ferit mıknatıslar ile manyetik alan sensörleriyle donatılan otomobil modellerinin sürekli olarak iletişim kurmasına dayanan bu sistem, belirtildiği kadarıyla tren yolu benzeri görünmez hatlar oluşturuyor ve bu şekilde metrenin onda biri düzeyinde yapılan kararlı yol takibiyle güvenli yolculuklar mümkün hale geliyor. Geliştirilen mıknatıs tabanlı sistemi verimli, güvenilir ve nispeten ucuz bir çözüm olarak gören Volvo Car Koruyucu Güvenlik Lideri Jonas Ekmark, sistemin çeşitli hızlardaki denemelerde yüksek bir performans gösterdiğini, hava şartlarından etkilenmediğini ve sırada gerçek trafik testlerinin yer aldığını sözlerine ekliyor.

Görüldüğü üzerine önünde daha uzun bir zaman bulunan yol mıknatıs sistemi, çok büyük bir potansiyel vaat etmesine rağmen pratik hayata geçip geçemeyeceği noktasında bazı soru işaretleri bulunuyor. Sistemin tam olarak çalışması için bütün yolların doğru aralıklarda mıknatıslar ile kaplanması gerekiyor ve bu da kısa vadede çok mümkün gözükmüyor. Firma ek bilgi olarak 2017 yılın için planlanan geniş çaplı sürücüsüz araç denemeleri üzerinde de çalışmaya devam ediyor.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/140760/volvo-car-group-tests-road-magnets-for-accurate-positioning-of-self-driving-cars