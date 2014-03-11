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Volvo, yol mıknatıslarıyla otonom sürüş için çok daha iyi konumlama hedefliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo, yol mıknatıslarıyla otonom sürüş için çok daha iyi konumlama hedefliyor
Ürettiği araçların özellikle güvenlik sistemlerine büyük önem veren Volvo, gelişen teknolojiler sonrası yöneldiği otonom ya da diğer bir deyişle kendi kendine sürüş yapabilen otomobil modelleri için de çalışmaya devam ediyor. Firmanın İsveç Hällered merkezli testleri başladığı son sistem ise, yollara mıknatıs döşemeye dayanıyor.
Otonom sürüş için otomobillerin günümüzde GPS ve kamera sistemlerini kullandığını belirten ve bunların bazı limitlere (Hava durumda, kötü yol şartları vb.) takıldığını belirten Volvo, İsveç Ulaştırma İdaresi'nin desteğinde mıknatıs temelli yeni bir sistem üzerinde çalışma gösteriyor. Yolun içerisine (200mm derinlik) yerleştirilen ferit mıknatıslar ile manyetik alan sensörleriyle donatılan otomobil modellerinin sürekli olarak iletişim kurmasına dayanan bu sistem, belirtildiği kadarıyla tren yolu benzeri görünmez hatlar oluşturuyor ve bu şekilde metrenin onda biri düzeyinde yapılan kararlı yol takibiyle güvenli yolculuklar mümkün hale geliyor. Geliştirilen mıknatıs tabanlı sistemi verimli, güvenilir ve nispeten ucuz bir çözüm olarak gören Volvo Car Koruyucu Güvenlik Lideri Jonas Ekmark, sistemin çeşitli hızlardaki denemelerde yüksek bir performans gösterdiğini, hava şartlarından etkilenmediğini ve sırada gerçek trafik testlerinin yer aldığını sözlerine ekliyor.
Görüldüğü üzerine önünde daha uzun bir zaman bulunan yol mıknatıs sistemi, çok büyük bir potansiyel vaat etmesine rağmen pratik hayata geçip geçemeyeceği noktasında bazı soru işaretleri bulunuyor. Sistemin tam olarak çalışması için bütün yolların doğru aralıklarda mıknatıslar ile kaplanması gerekiyor ve bu da kısa vadede çok mümkün gözükmüyor. Firma ek bilgi olarak 2017 yılın için planlanan geniş çaplı sürücüsüz araç denemeleri üzerinde de çalışmaya devam ediyor.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/140760/volvo-car-group-tests-road-magnets-for-accurate-positioning-of-self-driving-cars Yorum Yaz
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zingfth 5 yıl en beğenilen
bizim yollarda çukurları kapatamıyoruz, mıknatıs hayal olur .
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wustti 5 yıl
param olsa su an direkt volvo v40 alirdim. 10 numara araba yapmis adamlar:)
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Kristallklar 5 yıl
La bu benim fikrimdi

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THESTER 5 yıl
Biz daha Ak Parti iktidarıyla beraber yeni yeni asfalt görmeye başladık. 100 yıl sonra da çocuklarımız mıknatısları görür artık :D
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Bu piyasada Volvo'yu çok seviyorum. Kalitesini belli eden bir marka. Bakalım olabilir kim bilir daha neler çıkacaktır.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
sürücüsüz araçlar sosyal devrimin başlangıçı olacaktır :D
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zingfth 5 yıl en beğenilen
bizim yollarda çukurları kapatamıyoruz, mıknatıs hayal olur .
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einhander 5 yıl
10 yıl sonra bu atılım yapılabılır
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ceo-tr 5 yıl
Türkiyede yola mıknatıs döşeseler ertesi gün hiç biri kalmaz. kara borsası oluşur.
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wustti 5 yıl
param olsa su an direkt volvo v40 alirdim. 10 numara araba yapmis adamlar:)
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faqa41 5 yıl
Türkiye de tutmaz bu
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hypnosiss 5 yıl
jurassic parkta vardı bundan elektirik kesildiğinde sakat kaçış imkanı yok
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M.E.S.A.R.S 5 yıl
2017 yılına uçacaz zaten, gerek kalmaz o zamana..
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***Respect*** 5 yıl M.E.S.A.R.S
M.E.S.A.R.S

2017 yılına uçacaz zaten, gerek kalmaz o zamana..


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