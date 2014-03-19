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Volvo, yorgun sürücülerin algılanması için araç içi yüz algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo, yorgun sürücülerin algılanması için araç içi yüz algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor
Ürettiği otomobil modellerine özellikle güvenlik noktasında büyük önem gösteren Volvo, yorgun sürücülerin algılanması için yüz algılama temelli bir teknolojisi üzerinde çalışma gösteriyor.

Temelinde yorgun sürücülerin algılanması yatan bu yeni teknoloji, otomobil kadranlarına eklenen ufak LED'lerden sağlanan kızılötesi ışık (İnsan gözü bu ışığı algılayamıyor) ile sürücülerin yüzlerini tarıyor ve yüz tanıma teknolojisinin yardımında özellikle göz hareketlerini ve çapını inceleyerek sürücünün durumunu belirliyor. Bu altyapıyla sürücünün baktığı yönü ve kafa hareketlerini de algılama sürecine dahil edebilen sistem, böylelikle otomobil için özel ayarlamalar yapıyor, sürücüye dikkatini toplaması için alarm veriyor ve örneğin şerit asistanı, tam fren destekli kaza önleme ve adaptif sürüş yardımı gibi sistemleri daha etkili şekilde devreye sokarak olası kazaların önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Dahili sensörler ile güvenlik dışında sürücünün göz hareketlerine bağlı olarak iş ve dış aydınlatmayı yönlendirebilen sistem, araca binen kişiyi tanıyarak daha önce yapılmış koltuk ayarlarını veya ince kokpit ayarlamalarını da otomatik olarak uygulayabiliyor. Volvo akıllarda soru işareti kalmaması için sistemin herhangi bir görüntüyü kaydı yapmadığını da özellikle belirtiyor. 

Chalmers Teknoloji Üniversitesi ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda bazı test araçları üzerinde denenmeye başlanan yüz algılama temelli güvenlik sistemi, Volvo'nu gelecek planları ve otomobil modelleri için büyük bir önem taşıyor.

 
Volvo, yorgun sürücülerin algılanması için araç içi yüz algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor
Volvo, yorgun sürücülerin algılanması için araç içi yüz algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/140898/volvo-cars-conducts-research-into-driver-sensors-in-order-to-create-cars-that-get-to-know-their-driv Yorum Yaz
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seven44 5 yıl en beğenilen
volvo iyi işler çıkarıyo
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DonjuanTR 5 yıl
Pek çok hayatı kurtaracak harika bir teknoloji
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meraklı_gözlük 5 yıl
Kızılötesi ışınlar, insan gözünün göremeyeceği derecede düşük güçteki ışınlardır. Bu ışınlar hali hazırda kumanda sistemlerinde, telefon ve bilgisayarlarda bulunan (son bir kaç senedir yerini bluetooth a bırakmış durumda) kızılötesi veri aktarım sistemlerinde ve daha birçok algılama sisteminde kullanılmaktadır.
Işık, gözümüz tarafından algılanabilen elektromanyetik dalgalardır, her tür elektromanyetik dalga da, enerjisine göre maddeyele çeşitli etkileşimlere girebilmektedir. Düşük enerjili olanlar, daha çok maddeye enerji yükler; düşük enerjili olan kızılötesi gibi ışınlar tarafından yüklenen enerji, çok kısa bir süre sonra maddeden geri salınır. Sıcak olan cisimler, çevrelerine sahip oldukları ısıyı ışınım yoluyla da yayarlar, bu ışınım görülemediği sürece kızılötesi dalgaboyundadır. Sıcak demirin, uzaktan sıcak görünmeyip, elinizi yaklaştırdığınızda elinize sıcaklık hissettirmesi, büyük oranda kızılötesi ışınlarla yapıla enerji aktarımıyla olmaktadır.
İnsana üzerine olan etkisine bakacak olursak; kızılötesi ışın görülebilir ışıktan daha düşük enerjiye sahip olduğundan, insana olan etkisi görebildiğimiz ışık ışınlarından daha azdır.
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zafercap 5 yıl
Herşey bitti sıra arabaya geldi orda da tüm görüntülerimiz arşivlensin tam olsun
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SteveMeade 5 yıl
Bana pek kullanışlı gelmedi, insanız sonuçta hepimizin ufak tefek mimikleri var arkada oturan birine dikiz aynasından şaka amaçlı kaş çatarsak araba ne algılayacak kim bilir :D
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BekirTemel 5 yıl
Aslında diğer bir çok markalar da bu teknolojiyi kısa süre sonra bizlerle buluşturacak.
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batkent 5 yıl
Aracın sürücüyü tanıması güzel olur.
Aynı zamanda sürücünün o anki haline göre agresif veya sakin sürüş modlarıni otomatik devreye sokması güzel olur.
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ugurcankorkmaz 5 yıl
İyi olur da insan vücuduna zararı nedir? O algılayan taramanın? Burası da düşünülmeli ama Volvo başarılara imza atıyor bakalım neler olacak.
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seven44 5 yıl en beğenilen
volvo iyi işler çıkarıyo
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