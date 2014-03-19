Volvo, yorgun sürücülerin algılanması için araç içi yüz algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor

Ürettiği otomobil modellerine özellikle güvenlik noktasında büyük önem gösteren Volvo, yorgun sürücülerin algılanması için yüz algılama temelli bir teknolojisi üzerinde çalışma gösteriyor.





Temelinde yorgun sürücülerin algılanması yatan bu yeni teknoloji, otomobil kadranlarına eklenen ufak LED'lerden sağlanan kızılötesi ışık (İnsan gözü bu ışığı algılayamıyor) ile sürücülerin yüzlerini tarıyor ve yüz tanıma teknolojisinin yardımında özellikle göz hareketlerini ve çapını inceleyerek sürücünün durumunu belirliyor. Bu altyapıyla sürücünün baktığı yönü ve kafa hareketlerini de algılama sürecine dahil edebilen sistem, böylelikle otomobil için özel ayarlamalar yapıyor, sürücüye dikkatini toplaması için alarm veriyor ve örneğin şerit asistanı, tam fren destekli kaza önleme ve adaptif sürüş yardımı gibi sistemleri daha etkili şekilde devreye sokarak olası kazaların önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Dahili sensörler ile güvenlik dışında sürücünün göz hareketlerine bağlı olarak iş ve dış aydınlatmayı yönlendirebilen sistem, araca binen kişiyi tanıyarak daha önce yapılmış koltuk ayarlarını veya ince kokpit ayarlamalarını da otomatik olarak uygulayabiliyor. Volvo akıllarda soru işareti kalmaması için sistemin herhangi bir görüntüyü kaydı yapmadığını da özellikle belirtiyor.





Chalmers Teknoloji Üniversitesi ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda bazı test araçları üzerinde denenmeye başlanan yüz algılama temelli güvenlik sistemi, Volvo'nu gelecek planları ve otomobil modelleri için büyük bir önem taşıyor.





https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/140898/volvo-cars-conducts-research-into-driver-sensors-in-order-to-create-cars-that-get-to-know-their-driv