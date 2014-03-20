Volvo'dan karlı yollarda üst düzey güvenlik için bulut tabanlı yeni sistem

Kısa zaman içerisinde mıknatıs tabanlı yol ile yorgun sürücülerin otomobil içerisinde algılanması amacıyla geliştirdiği yüz tanıma sistemlerini tanıtan Volvo, şimdi ise karlı yollar için hazırladığı ve testlerini gerçekleştirdiği bulut tabanlı yeni güvenlik sürecini görücüye çıkarttı.

Daha çok zorlu iklimleri nedeniyle kuzey ülkeleri için hazırlanan ve bu doğrultuda İsveç Ulaştırma İdaresi (TRAFIKVERKET) ile Norveç Kamu Karayolları İdaresi (Statens Vegvesen) ortaklığında geliştirilen yeni güvenlik sistemi, temel olarak bir aracın algıladığı yol buzlanmasının mobil telefon hatları üzerinden ortak veri tabanına kaydedilmesini ve bu verilerin diğer otomobil sürücülerine aktarılarak (Kokpit üzerinden uyarı şeklinde) olası kazaların önüne geçilmesini amaçlıyor. Aynı verileri karayolları ekiplerine de yollayan bulut tabanlı sistem, bu sayede tuzlama / temizlik çalışması için de etkili bir yol haritası çıkartıyor ve ileriye dönük buzlanma planları yapılmasına olanak veriyor. Sistem özellikle, birbirleriyle sürekli bağlantı halinde kalan otomobil modellerinin güvenlik sürecinde sunabildiklerini gözler önüne serebiliyor olmasıyla da büyük önem arz ediyor.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kullanıma geçebileceği söylenen sistemin, kuzey ülkeleri dışında da ciddi bir kullanım potansiyeli bulunuyor.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/141041/volvo-car-group-initiates-scandinavian-pilot-using-cloud-based-communication-to-make-driving-safer