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Volvo'dan karlı yollarda üst düzey güvenlik için bulut tabanlı yeni sistem

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo'dan karlı yollarda üst düzey güvenlik için bulut tabanlı yeni sistem
Kısa zaman içerisinde mıknatıs tabanlı yol ile yorgun sürücülerin otomobil içerisinde algılanması amacıyla geliştirdiği yüz tanıma sistemlerini tanıtan Volvo, şimdi ise karlı yollar için hazırladığı ve testlerini gerçekleştirdiği bulut tabanlı yeni güvenlik sürecini görücüye çıkarttı.
Daha çok zorlu iklimleri nedeniyle kuzey ülkeleri için hazırlanan ve bu doğrultuda İsveç Ulaştırma İdaresi (TRAFIKVERKET) ile Norveç Kamu Karayolları İdaresi (Statens Vegvesen) ortaklığında geliştirilen yeni güvenlik sistemi, temel olarak bir aracın algıladığı yol buzlanmasının mobil telefon hatları üzerinden ortak veri tabanına kaydedilmesini ve bu verilerin diğer otomobil sürücülerine aktarılarak (Kokpit üzerinden uyarı şeklinde) olası kazaların önüne geçilmesini amaçlıyor. Aynı verileri karayolları ekiplerine de yollayan bulut tabanlı sistem, bu sayede tuzlama / temizlik çalışması için de etkili bir yol haritası çıkartıyor ve ileriye dönük buzlanma planları yapılmasına olanak veriyor. Sistem özellikle, birbirleriyle sürekli bağlantı halinde kalan otomobil modellerinin güvenlik sürecinde sunabildiklerini gözler önüne serebiliyor olmasıyla da büyük önem arz ediyor.
Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kullanıma geçebileceği söylenen sistemin, kuzey ülkeleri dışında da ciddi bir kullanım potansiyeli bulunuyor. 

Volvo'dan karlı yollarda üst düzey güvenlik için bulut tabanlı yeni sistem

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/141041/volvo-car-group-initiates-scandinavian-pilot-using-cloud-based-communication-to-make-driving-safer Yorum Yaz
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ugurcankorkmaz 5 yıl en beğenilen
Volvo araç dünyasına canlılık katan bir şirket. Teknoloji ile arabayı birlikte yoğun olarak kullanmayı hedefliyorlar. Diğer markalar hala dursun yerinde. :)
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DownClock01 5 yıl
Volvo insan hayatına gerçek anlamda değer veren tek şirkettir.
Örneğin; ABS, Hava Yastığı,her araçta standart olan Üç noktadan bağlı emniyet kemeri vs... gibi bu vazgeçilmezleri icad edip insanların kullanımına sunan VOLVO'dur.
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suads 5 yıl
Bence dikkat çekici olan Volvo'nun yenilikçiliği kadar kamu kurumunun yeniliğe olan katkısı ve işbirliği. Tr'de maalesef kamu kurumlarına yenilik anlatmakta çok fazla direnç ile karşılaşıyoruz.
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ardarda45 5 yıl
zamanında Volvo'ya dandik marka vs tarzı yorumlar yapmıştım da adamlar bu sektörde çok çalışıyorlar be abi her gün bi sistem. Sözümü geri aldım

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DR13agon 5 yıl
ben daha telefondan buluta dosya yollayamıyorum adamların yaptığına bak utandım kendimden:(
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berkaytunali 5 yıl
Şu firmayı alan çinliler aynı teknolojileri kullansa yemin ediyorum kalite uçar satışlar patlar ama işte işin ucuzuna kaçmak varken.
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ugurcankorkmaz 5 yıl en beğenilen
Volvo araç dünyasına canlılık katan bir şirket. Teknoloji ile arabayı birlikte yoğun olarak kullanmayı hedefliyorlar. Diğer markalar hala dursun yerinde. :)
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