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Volvo'nun yaya algılama sistemi, artık bisiklet kullanıcılarını da tanıyabilecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo'nun yaya algılama sistemi, artık bisiklet kullanıcılarını da tanıyabilecek

Araçlarında kullandığı yenilikçi teknolojiler ile tanınan firmalardan olan Volvo, araç içindeki yolcuların güvenli kadar, dışarıda yer alan kişileri de düşünüyor. Bu doğrultuda firma, mevcut yaya algılama sitemini bisiklet sürücülerini de algılayabilecek biçimde güncelledi.
Volvo tarafında geliştirilen yaya algılama sistemi PCDwfab (Pedestrian and Cyclist Detection with full auto brake) ismine sahip. Araçların ön tarafına yerleştirilen sensörler ve kameralar sayesinde arabanın önünde yürüyen ya da bisikletle gezen kişiler, otomatik olarak uzaklıklarına göre belirleniyor ve tehlikeli durumlarda aracı otomatikman yavaşlatarak ya da tam olarak durdurarak kişilerin zarar görmesini engelliyor. Oldukça karmaşık trafik koşullarında bile çalışabilen sistem, artık aynı tarama işlemlerinde bisiklet sürücülerine de algılayarak, olası her türlü sorunun önlenmesine yardımcı oluyor.
Mayıs ayının sonlarına doğru V40,S60,V60,XC60,V70 ve S80 modelleri için gelecek olan sistem, Volvo'nun insan sağlığına verdiği büyük önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.  
 
Volvo'nun yaya algılama sistemi, artık bisiklet kullanıcılarını da tanıyabilecek

http://www.gizmag.com/volvo-auto-braking-cyclist-detection-system/26536/ Yorum Yaz
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DehaCaman 6 yıl en beğenilen
Önce yaya izleme, sonra yaya hava yastığı ve şimdide bu.. Volvo şuanki kullandığımız emniyet kemerinide icat edip patentlemeyen ve herkes kullansın diye serbest bıraktığı günden beri yolundan şaşmadan güvenlik diye ilerliyor. Helal :)
Önce yaya izleme, sonra yaya hava yastığı ve şimdide bu.. Volvo şuanki kullandığımız emniyet kemerinide icat edip patentlemeyen ve herkes kullansın diye serbest...
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yc#1 6 yıl
Volvo'nun arabaları Ankara'daki sürücülerin çoğundan daha akıllı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
DehaCaman
Önce yaya izleme, sonra yaya hava yastığı ve şimdide bu.. Volvo şuanki kullandığımız emniyet kemerinide icat edip patentlemeyen ve herkes kullansın diye serbest bıraktığı günden beri yolundan şaşmadan güvenlik diye ilerliyor. Helal :)

Bu icat Türklerin boş kemer tokası icadının gerisindedir bence.
Not: Kemer uyarı sesini susturmak için kullanılır.
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Kurzweil 6 yıl
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DH Misafiri 6 yıl
Kardeşim ben işim gereği eve geç saatlerde gidiyorum.Sahil yolunda önüme çat diye atlıyor travesti.EE?? Durduğum an b.. yedim demektir.
Volvunun bu sisteme bir de travesti güncellemesi yapması gerekir.
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DH Misafiri 6 yıl
50 km hıza kadar çalışıyor ve gerçekten Volvo işte fazla söze gerek yok :) ayrıca Volvo hayvanları algılayıp( köpek,kedi,geyik,yabandomuzu...) kazaları engelleyecek bir sistem üzerindede çalışıyor. Gereksiz görülebilir ama benim gibi bir hayvansever için çok önemli bir şey zira trafik kazalarına karışan hayvanların sayısı baya fazla ve bu kazalar genelde hayvanlara çarpmamaya çalışırken yaşanıyor. :)
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memo_cetin 6 yıl
2006 model mercedes s serisinde bile vardı bu özellik. Hatta gece kızılötesi kamera ile yol kenarındaki yayaları bile görebiliyor ve uyarıyor.
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babasulta 6 yıl
bir volvo klasiği
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londoner23 6 yıl
çok akıllıca..

bi an evvel ülkemizde yer almalı...

yaylar kimsenin umrunda değil....
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DH Misafiri 6 yıl
Bilmeyenler için, Volvo şu an çinlilere ait.
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wustti 6 yıl
volvo lar etiket fiyatlarını sonuna kadar hak ediyorlar. adamların otomobilleri çekicileri her yaptıkları kaliteli ve güvenli helal olsun.
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DH Misafiri 6 yıl
Kardeşim ben işim gereği eve geç saatlerde gidiyorum.Sahil yolunda önüme çat diye atlıyor travesti.EE?? Durduğum an b.. yedim demektir.
Volvunun bu sisteme bir de travesti güncellemesi yapması gerekir.
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hesheit 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Kardeşim ben işim gereği eve geç saatlerde gidiyorum.Sahil yolunda önüme çat diye atlıyor travesti.EE?? Durduğum an b.. yedim demektir.
Volvunun bu sisteme bir de travesti güncellemesi yapması gerekir.

Bu mesajınızı İsveç-Volvo'ya gönderseniz muhtemelen "konu tam anlaşılamadı, biraz daha bilgi verir misiniz" şeklinde bir cevap alırsınız.

Siz de sanırım "Efendim bizim ülkemizde travesti kategorisinde hukuken tanınmış bir kişilik yoktur. Geleneksel kültürümüz de travestiyi gördüğü yerde dövme üzerine kuruludur. Ülkede travesti olmak günübirlik verilen bir hayatta kalma mücadelesidir. Çoğu açtır, horlanmıştır ve sokakta kalmıştır. Para karşılığı birlikte olma vaadiyle kandırılıp para alamadıkları, cinsel bölgelerine yabancı cisimlerle müdahale edildikleri gibi bir de zevk için dövülen travestiye her an araçla geçerken bir caddede rastlamak mümkündür. Volvo aracıma travesti algılama sistemi istedim. Sistem travestiyi algılandığında önüme de atlasa araç durmasın, tercihen sistem önceden algılasın ki yeterli süre bana versin ve ben de kaçayım" dersiniz.

Muhtemelen Volvo'dan şöyle bir cevap gelir: "AR-GE departmanımızla görüşerek Türkiye'ye gönderilecek tüm araçlara konulmak üzere araca travesti algılama sistemi geliştirilmesine karar verdik. Araçtaki sistem travestiyi algıladığında aracın her tarafından çarpışmada travestinin zarar görmemsi için hava yastığı çıkacak ve travestinin kaçtığı kişiden kurtulması için aracın kapıları otomatik olarak açılacak ve içine giren olduğunda da yine otomatik olarak kapanacaktır. Araç 10km kadar ilerlemeden sürücünün kapıları açması engellenecektir. Bu AR-GE projesi için İsveç hükümetinin üçüncü dünya ülkelerinde demokrasinin ve insan haklarının geliştirilmesi ile sorumlu ulusal bürosu SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) tam finansal destek sağlamıştır".
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erci501 6 yıl
çok güzel bir gelişme. inşallah ileride tüm araçlar için standart hale gelir.
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yc#1 6 yıl
Volvo'nun arabaları Ankara'daki sürücülerin çoğundan daha akıllı.
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balomer 6 yıl yc#1
yc#1
Volvo'nun arabaları Ankara'daki sürücülerin çoğundan daha akıllı.

türkiyedeki çoğu kullanıcıdan akıllı desek daha iyi olur
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