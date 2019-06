Volvo'nun yaya algılama sistemi, artık bisiklet kullanıcılarını da tanıyabilecek

Araçlarında kullandığı yenilikçi teknolojiler ile tanınan firmalardan olan Volvo, araç içindeki yolcuların güvenli kadar, dışarıda yer alan kişileri de düşünüyor. Bu doğrultuda firma, mevcut yaya algılama sitemini bisiklet sürücülerini de algılayabilecek biçimde güncelledi.

Volvo tarafında geliştirilen yaya algılama sistemi PCDwfab (Pedestrian and Cyclist Detection with full auto brake) ismine sahip. Araçların ön tarafına yerleştirilen sensörler ve kameralar sayesinde arabanın önünde yürüyen ya da bisikletle gezen kişiler, otomatik olarak uzaklıklarına göre belirleniyor ve tehlikeli durumlarda aracı otomatikman yavaşlatarak ya da tam olarak durdurarak kişilerin zarar görmesini engelliyor. Oldukça karmaşık trafik koşullarında bile çalışabilen sistem, artık aynı tarama işlemlerinde bisiklet sürücülerine de algılayarak, olası her türlü sorunun önlenmesine yardımcı oluyor.

Mayıs ayının sonlarına doğru V40,S60,V60,XC60,V70 ve S80 modelleri için gelecek olan sistem, Volvo'nun insan sağlığına verdiği büyük önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

