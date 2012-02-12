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Vonage mobil platformlarda Skype ile mücadelesine devam ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinden sesli ve görsel iletişim konusunda en büyüğü olan Skype 700 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla 2011 yılında 300 milyar dakika görüşmeye sahne oldu. Mobil platformlarda da aynı başarıyı yakalayan Skype böylece yeni bir rekabet doğmasını sağladı. Tango adlı internet üzerinden iletişim uygulamasının yanında Vonage da Skype ile mobil alanda rekabet ediyor.

Uzun süredir piyasada olan Vonage bazı problemler nedeniyle ekonomik kriz yaşadı ancak geçtiğimiz hafta iPhone ve Android uygulamasını yayınlayarak rekabete yeniden ortak oldu. 

Yaklaşık 3 milyon kullanıcısı olan Vonage uygulaması yüklü cihazlar arasında görüşme ve mesajlaşma ücretsiz. WiFi ve 3G/4G ağları üzerinden uygulama kullanılabiliyor. Uygulamanın en büyük avantajı ise uluslararası dakika başı görüşme ücretlerinin standart operatörlere göre yüzde 70, Skype'a göre ise yüzde 30 daha ucuz olması. 

Vonage uygulamasının kredi paketleri 4.99$ ve 9.99$ arasında değişiyor. Uygulama kurulduğunda telefon rehberini ve kullanıcının telefon numarasını tanımlayarak kendi rehberine aktarıyor. Şimdilik ABD'de uygulamada olan hizmette ise Vonage telefon adaptörü ile evinizdeki sabit telefonunuzdan da Vonage görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Mobil uygulama sahipleri bu hizmetten faydalanan sabit hatları da ücretsiz arayabiliyor.

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acbold 7 yıl
agrkan
Ben simdi bunu kullanirim ama arkadaslarim kullanmadigi surece kisa bir sure de birakirim. Boyle programlarda onemli olan kullanici bence. Skype kullananan arkadaslarim bile az sayilir.

aynen katılıyorum.android telefonuma tango kurdum bende kullanırım diye,bir kişi bile bulamamıştım.Viber kurdum geçen gün iphone olan bir arkadaşla görüşelim diye.Oda tutmadı 5-10 kişiyi geçmedi kullanıcı sayısı.Ve muhabbet etmediğim kişilerdi.Skype da herkes barınmasa dahi geniş bir platform.ilk tercih olması normal.Ayrıca whatsapp uygulamasına görüntü ve ses kazandırılırsa daha kaliteli birşey olacağına eminim,popülerliği iyi derecede olan bir uygulama şuanda.tek eksiği ses ve görüntü :)
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DarthLuca 7 yıl
Masaüstü kullanım için belki alternatif olabilir ama zaten Android telefon yada tablet google hesabı ile kullanılıyorken ve GTalk android ile birlikte yüklü geliyoken başka programa ihtiyaç duymamın tek sebebi iphone ve ipad kullanan arkadaşlarım. O zamanda Skype fazlası ile iş görürken başka bir programı denemeyi düşünmem bile. Google GTalk uygulamasını ios be Blackberry içinde çıkarırsa operatör üstünden görüşmeler epey azalır ve mecburen fiyatları rekabet için aşağı çekmek zorunda kalırlar ve biz kullanıcılar daha az kazıklanırız diye umuyorum
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OBA INC 7 yıl
gooletalk varken niye skype kullanayımki? öncesinde zaten yahoo dan falanda görüntülü konuşuyorduk.
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cagataykoroglu 7 yıl
xxxx1
Skype Microsofta geçmeden önce çok daha kaliteli bir programdı,Son tahlilde HD görüntülü görüştürmek kalite kazandırdı demek değildir. Malesef eski halinden eser yok,el değiştirmemesini dilerdim,Gtalk çok daha iyi bir alternatif...

ne eksıldı de Ms almadan önce daha iyiydi? Ms alınca mı kötü oldu?
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agrkan 7 yıl
Ben simdi bunu kullanirim ama arkadaslarim kullanmadigi surece kisa bir sure de birakirim. Boyle programlarda onemli olan kullanici bence. Skype kullananan arkadaslarim bile az sayilir.
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xxxx1 7 yıl
Skype Microsofta geçmeden önce çok daha kaliteli bir programdı,Son tahlilde HD görüntülü görüştürmek kalite kazandırdı demek değildir.

Malesef eski halinden eser yok,el değiştirmemesini dilerdim,Gtalk çok daha iyi bir alternatif...
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cagataykoroglu 7 yıl
Yani reklam içinde 3 milyon kullanıcısı olan programı 700 milyonluk skype la karşılaştırdınız ya helal olsun DH editörleri.
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E_Aydin35 7 yıl
Skype'yi rakip olarak gördüğünü sanmıyorrum Vonage'yi bedeb derseniz Skype şuanda gerçekte dünya çapında epey kullanılan(her platformda)bir iletişim programı ve de çok iyi şu bulunduğumuz dönemde her yaş grubunda kullanan var buda adını ön planda duyurtuyor buda onlara her seferinde + bir kullanıcı kitlesi sağlıyor..:)
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Pardus Linux 7 yıl
Rekabet iyidir ama Skype işi götürmüş durumda herkes Skype kullandığından bunun pek çekici tarfı kalmıyor önemli olan yalnızca ucuzluk değil aynı zamanda yaygınlık, yinede rekabet iyidir biraz öne çıkabilirse Skype fiyatları indirebilir sonuçta kazançlı çıkacak olan kullanıcı olur, önemli olan da bu...
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