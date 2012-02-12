Vonage mobil platformlarda Skype ile mücadelesine devam ediyor

İnternet üzerinden sesli ve görsel iletişim konusunda en büyüğü olan Skype 700 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla 2011 yılında 300 milyar dakika görüşmeye sahne oldu. Mobil platformlarda da aynı başarıyı yakalayan Skype böylece yeni bir rekabet doğmasını sağladı. Tango adlı internet üzerinden iletişim uygulamasının yanında Vonage da Skype ile mobil alanda rekabet ediyor.





Uzun süredir piyasada olan Vonage bazı problemler nedeniyle ekonomik kriz yaşadı ancak geçtiğimiz hafta iPhone ve Android uygulamasını yayınlayarak rekabete yeniden ortak oldu.





Yaklaşık 3 milyon kullanıcısı olan Vonage uygulaması yüklü cihazlar arasında görüşme ve mesajlaşma ücretsiz. WiFi ve 3G/4G ağları üzerinden uygulama kullanılabiliyor. Uygulamanın en büyük avantajı ise uluslararası dakika başı görüşme ücretlerinin standart operatörlere göre yüzde 70, Skype'a göre ise yüzde 30 daha ucuz olması.





Vonage uygulamasının kredi paketleri 4.99$ ve 9.99$ arasında değişiyor. Uygulama kurulduğunda telefon rehberini ve kullanıcının telefon numarasını tanımlayarak kendi rehberine aktarıyor. Şimdilik ABD'de uygulamada olan hizmette ise Vonage telefon adaptörü ile evinizdeki sabit telefonunuzdan da Vonage görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Mobil uygulama sahipleri bu hizmetten faydalanan sabit hatları da ücretsiz arayabiliyor.