WP 7.5 ve 8 uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotoroom güncellenmeye devam ediyor

Windows Phone 7.5 ve Windows Phone 8 akıllı telefon modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması Fhotoroom, WP 7.5 ve WP8 özel iki farklı güncelleme aldı.





Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı içerisinde paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, ISO ve pozlama gibi ayarları da değiştirebiliyor. Yayınlanan yeni güncellemesiyle Windows Phone 8 uyumlu versiyonu çeşitli hatlardan kurtulan ve yeni bir filtre paketine kavuşan uygulama, Windows Phone 7.x uyumlu tarafta ise arayüz değişikliği, dört adet yeni filtre, iki adet yeni çerçeve, performans geliştirmeleri, Ansel ve LowDef filtreleri için değişiklikler ve açılır bilgi ekranını engelleme gibi yeniliklere kavuşuyor.





Fhotoroom uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.wpcentral.com/windows-phone-photography-apps-fhotoroom-and-fhotolens-updates