WP 8.1 için uyumlu Twitter istemcisi Aeries güncellendi

Windows Phone platformuna kısa süre önce eklenen alternatif Twitter istemcisi Aeries, yeni özelliklerle güncellendi.

Brad Stevenson tarafından Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için hazırlanan Aeries, siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı arayüzle geliyor ve temel olarak Twitter istemcisi olarak görev yapıyor. Bünyesinde taşıdığı filtreleme sistemiyle çok daha işlevsel bir bilgi akışı sunabilen uygulama, ayrıca geri doğru yapılan okumalar için gelinen noktanın kaydını tutabiliyor, çevrimdışı desteğiyle internet bağlantısı gitse dahi kullanılabiliyor ve kişilerin taslak ile listeler düzenlemesi ve yönetmesine imkan tanıyor. Birçok özel kişiselleştirme desteğiyle gelen Aeries, 512 MB RAM birimine sahip telefonlarla da aktif olarak kullanılabiliyor. Yayınlanan 1.2 sürümüyle öncelikle birçok hatadan kurtularak daha stabil hale gelen uygulama, yeni olaraksa artık her hesap için ayrı şekilde arkaplanda güncelleme ve bildirim destekleri veriyor, filtre tabanlı isimi arama yapabiliyor ve Instagram video ile Xbox resim paylaşma özelliklerini kazanıyor.

10 TL fiyat etiketiyle satılan Aeries uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/aeries/4af58dea-f287-4ef0-bd04-bc25413be8ac