WP 8.1 uyumlu Twitter istemcisi Aeries büyük bir güncelleme aldı

Windows Phone platformunun en gelişmiş üçüncü parti Twitter istemcisi Aeries, yeni özelliklerle 1.2.7 sürümüne güncellendi.

Brad Stevenson tarafından Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için hazırlanan Aeries, siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı arayüzle geliyor ve temel olarak Twitter istemcisi olarak görev yapıyor. Bünyesinde taşıdığı filtreleme sistemiyle çok daha işlevsel bir bilgi akışı sunabilen uygulama, ayrıca geri doğru yapılan okumalar için gelinen noktanın kaydını tutabiliyor, çevrimdışı desteğiyle internet bağlantısı gitse dahi kullanılabiliyor ve kişilerin taslak ile listeler düzenlemesi ve yönetmesine imkan tanıyor. Birçok özel kişiselleştirme desteğiyle gelen Aeries, 512 MB RAM birimine sahip telefonlarla da aktif olarak kullanılabiliyor.

Uygulama yayınlanan 1.2 .7 sürümüyle ise ciddi seviyede performans ve batarya geliştirmesi alıyor, birçok hatadan kurtuluyor, bellek izi %60 seviyesinde düşürülüyor, bazı tasarım değişikleri kazanıyor, Instapaper desteği ekliyor, dosya yönetim süreci iyileştiriliyor, font boyutu açısından yeni seçenekler sunuyor, ikinci karo için pinleme geliştirmesiyle geliyor ve Tweet alıntılama için stil seçim imkanı tanıyor.

5,75 TL fiyat etiketiyle satılan Aeries uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/aeries-twitter-client-windows-phone-updated-many-new-features-changes-and-fixes