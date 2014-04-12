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WP platformu için hava durumu uygulamaları artıyor: Blue Skies

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP platformu için hava durumu uygulamaları artıyor: Blue Skies
Windows Phone 8 ve 8.1 işletim sistemli cihazlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Blue Skies, hava durumu uygulamaları açısından marketin çeşit sayısını arttırıyor.

Temel olarak diğer benzerleri gibi seçilen bölgelerin sıcaklık ve yağmur / kar değerlerini gösterebilen Blue Skies, 5 günlük ya da 12 saatlik ayrıntılar verebiliyor ve canlı kutu üzerinden bildirim yapabiliyor. Kötü hava şartları hakkında uyarı ve tavsiyeler sunan uygulama, beyaz ağırlıklı sade arayüzüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Ücretsiz olarak sunulan Blue Skies uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/blue-skies/978b17b1-9fab-4dcc-86e1-5f1418394d81 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mesci_663 5 yıl
Ancak hava durumları artıyor. Bende anlayamadım.
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coolsten 5 yıl
Bir de çalışsa çok daha iyi olacaktı .s
Bu arada 1 mayısa kadar ücretsiz
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Breaak4Love 5 yıl
pARASİ OLDUGUNDA nE GİBİ aRTİ YONU olUYOR aNDROİDE Bu uygulamalardan 10 tane var ve cogu ucretsiz
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