WP platformu için hava durumu uygulamaları artıyor: Blue Skies

Windows Phone 8 ve 8.1 işletim sistemli cihazlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Blue Skies, hava durumu uygulamaları açısından marketin çeşit sayısını arttırıyor.





Temel olarak diğer benzerleri gibi seçilen bölgelerin sıcaklık ve yağmur / kar değerlerini gösterebilen Blue Skies, 5 günlük ya da 12 saatlik ayrıntılar verebiliyor ve canlı kutu üzerinden bildirim yapabiliyor. Kötü hava şartları hakkında uyarı ve tavsiyeler sunan uygulama, beyaz ağırlıklı sade arayüzüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.





Ücretsiz olarak sunulan Blue Skies uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/blue-skies/978b17b1-9fab-4dcc-86e1-5f1418394d81