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WP uyumlu Lumia Camera güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP uyumlu Lumia Camera güncellendi
 
Microsoft tarafından Denim güncellemesine sahip olmayan Lumia cihazlar için hazırlanan uygulaması Lumia Camera, yeni özelliklerle güncellendi.
Fotoğraf ve video çekimi sırasında oldukça gelişmiş özellikler ortaya koyan Lumia Camera, hızlı çalışamasıyla da beğeni topluyor. Üç farklı versiyonu bulunan uygulama, yeni aldığı güncellemeyle ise ilk defa şeffaf karo ile ikon desteğine kavuşuyor.
Lumia Camera uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/lumia-camera-updated-transparent-tile-support Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aRiSe* 4 yıl
Uygulama öncekine göre daha hızlı olmuş daha çabuk odaklanıyor daha çabuk açılıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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Whippoorwill 4 yıl aRiSe*
Bazen uzun süre yükleniyor yazıyor bazen hiç yazmadan hemen açılıyor ama genel manada hızlanmış.
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