WP uyumlu Lumia Camera güncellendi

Microsoft tarafından Denim güncellemesine sahip olmayan Lumia cihazlar için hazırlanan uygulaması Lumia Camera, yeni özelliklerle güncellendi.

Fotoğraf ve video çekimi sırasında oldukça gelişmiş özellikler ortaya koyan Lumia Camera, hızlı çalışamasıyla da beğeni topluyor. Üç farklı versiyonu bulunan uygulama, yeni aldığı güncellemeyle ise ilk defa şeffaf karo ile ikon desteğine kavuşuyor.

Lumia Camera uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/lumia-camera-updated-transparent-tile-support