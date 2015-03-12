WP uyumlu Twitch istemcisi 8Stream evrensel yapıldı

Oyunculara sunduğu canlı yayın imkanıyla büyük popülerlik kazanan Twitch servisi için hazırlanan üçüncü parti istemcilerden 8Stream, 3.0 sürümüyle evrensel kullanım yapısına kazandı.

Bu güncellemeyle uygulama artık Windows Phone 8, Windows Phone 8.1 ve Windows 8.1 cihazlar ile çalışabilir hale getirildi. 3.0 sürümüyle 8Stream ayrıca yeni bir video oynatıcıya kavuştu, arayüzünde değişiklikler yapıldı ve genel performans / stabilite artışı yapıldı.

Ücretsiz olarak sunulan 8Stream'in Windows Phone versiyonuna buradan , Windows sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/twitch-third-party-app-8stream-now-universal-app-windows-phone-and-windows-81