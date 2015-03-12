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WP uyumlu Twitch istemcisi 8Stream evrensel yapıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP uyumlu Twitch istemcisi 8Stream evrensel yapıldı
 
Oyunculara sunduğu canlı yayın imkanıyla büyük popülerlik kazanan Twitch servisi için hazırlanan üçüncü parti istemcilerden 8Stream, 3.0 sürümüyle evrensel kullanım yapısına kazandı.
Bu güncellemeyle uygulama artık Windows Phone 8, Windows Phone 8.1 ve Windows 8.1 cihazlar ile çalışabilir hale getirildi. 3.0 sürümüyle 8Stream ayrıca yeni bir video oynatıcıya kavuştu, arayüzünde değişiklikler yapıldı ve genel performans / stabilite artışı yapıldı.
Ücretsiz olarak sunulan 8Stream'in Windows Phone versiyonuna buradan, Windows sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/twitch-third-party-app-8stream-now-universal-app-windows-phone-and-windows-81 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 3 yıl
8Stream 5.0.0.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/8stream/9wzdncrdg5k4
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Pilavjob 4 yıl
Şu 3. Parti uygulamaların çoğuda orijinallerinden iyi oluyor
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