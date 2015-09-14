WP uyumlu gelişmiş hesaplama uygulaması Calculator Toolbox güncellend,

Windows Phone cihazlar için hazırlanan gelişmiş hesaplama uygulaması Calculator Toolbox, yeni özelliklerle 2.4 sürümüne güncellendi.

Kişilerin ihtiyaç duyabileceği her türlü matematiksel işlem için toplu bir çözüm oluşturan Calculator Toolbox, yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak arayüzünü yeniden düzenledi. Bu sayede daha iyi görünen uygulama, ayrıca modern ve standart olmak üzere iki yeni temaya kavuştu, çeviri kategorilerini telefon ekranına sabitlem desteği kazandı ve birçok hata ile donma sorunundan kurtuldu.

3,50 TL fiyat etiketiyle satılan Calculator Toolbox uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/calculator-toolbox-updated-new-ui-and-themes-now-sale-149