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WP8 / WP7.5 ile çalışabilen fotoğraf uygulaması Sketch, isim ve arayüz değişikliğiyle yenilendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,9b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 / WP7.5 ile çalışabilen fotoğraf uygulaması Sketch, isim ve arayüz değişikliğiyle yenilendi
Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sistemli cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması Sketch, isim ve arayüz değişikliğiyle yenilendi.
Kişilerin çektikleri fotoğrafları karakalem ile çizilmiş bir forma dönüştüren Sketch, yayınlanan yeni sürümüyle adını PicSketch'e çeviriyor ve artık çok daha modern görünen bir arayüz ile karşımıza çıkıyor. Karakalem çevirisi yanında fotoğraflara 20 farklı köşe karartma ve 30 farklı doku ekleyebilen uygulama, çizimler için ince ayarlar da sunuyor ve hazırlananları Facebook, Twitter, Fickr, Photobucket ve Tumblr gibi sosyal ağlara aktarabiliyor.
Reklama bağlı olarak ücretli (5 TL) ve ücretsiz olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan PicSketch uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/sketch-windows-phone-updated-rebranded-new-interface?utm_source=wpc&utm_medium=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 5 yıl
para verip almıştım.çok harika bir uygulama. isim değişikliğinin sebebi sanırım 50 tane skech isimli program olması
neyse güncelleiyorum ayrıca tavsiye ediyorum. bir sürü hazır efekt var.ister siyah beyaz ister renkli olarak karakalem calsıması haline dönüştürebiliyor.dahası istersenizde manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz bu efekleri.
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