WP8 / WP7.5 ile çalışabilen fotoğraf uygulaması Sketch, isim ve arayüz değişikliğiyle yenilendi

Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sistemli cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması Sketch, isim ve arayüz değişikliğiyle yenilendi.

Kişilerin çektikleri fotoğrafları karakalem ile çizilmiş bir forma dönüştüren Sketch, yayınlanan yeni sürümüyle adını PicSketch'e çeviriyor ve artık çok daha modern görünen bir arayüz ile karşımıza çıkıyor. Karakalem çevirisi yanında fotoğraflara 20 farklı köşe karartma ve 30 farklı doku ekleyebilen uygulama, çizimler için ince ayarlar da sunuyor ve hazırlananları Facebook, Twitter, Fickr, Photobucket ve Tumblr gibi sosyal ağlara aktarabiliyor.

Reklama bağlı olarak ücretli (5 TL) ve ücretsiz olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan PicSketch uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/sketch-windows-phone-updated-rebranded-new-interface?utm_source=wpc&utm_medium=twitter