WP8 / WP7.5 uyumlu Reddit istemcisi Readit güncellendi

Popüler sosyal işaretleme ve paylaşma ağı Reddit için Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sistemli cihazlar için hazırlanan Readit uygulaması, yeni özellikler ile 1.4.1.0 sürümüne güncellendi.

Platformda yer alan en iyi Reddit istemcisi olarak gösterilen Readit, canlı kutu desteğiyle geliyor ve kilit ekranı üzerinden bildirimler verebiliyor. Üst seviye bir kullanıcı deneyimi ve performans sunabilen uygulama, birçok soruna çözüm getiren 1.4 güncellemsi sonrası yayınlanan 1.4.1.0 sürümüyle ise gelen bildirimler doğrultusunda öğrenilen hatalardan kurtuluyor, canlı kutu artık yeni mesajların sayısını doğru olarak gösteriyor, Subreddit arama ve yönetim / abone butonu doğru çalışıyor, geçerli internet bağlantısı olmadan mesaj yollanmaya çalışıldığı zamanda meydana gelen çökme sorunundan kurtuluyor ve çoklu yorumlar eskiye oranla çok daha hızlı bir şekilde yükleniyor.

5 TL fiyat etiketiyle satılan Readit uygulamasına diretk olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/app-update-roundup-nokia-camera-beta-readit-and-evernote