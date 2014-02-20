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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP8 / WP7.5 uyumlu çeviri uygulaması Bing Translator güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,5b
1
6
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 / WP7.5 uyumlu çeviri uygulaması Bing Translator güncellendi
Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sistemli cihazlar için Microsoft tarafından yayınlanan başarılı çeviri uygulaması Bing Translator, 2.9 sürümüne güncellendi.
40'dan fazla dili destekleyen Bing Translator, çevrimdışı çeviri desteği, ses temelli metin çeviri ve cihaz kamerası ile çekilen görüntülerdeki yazıları tercüme edebilme gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor. Kullanıcı dostu bir arayüzle gelen uygulama, yayınlanan 2.9 sürümüyle ise aşağıda yer ala yeniliklere kavuşuyor;
  • Çekçe, Yunanca, Macarca, Lehçe ve Türkçe için kamera çevirisi 
  • Lehçe ve Türkçe için çevrimdışı çevirisi 
  • Malta ve Welsh için çevrimiçi çeviri 
  • Geniş canlı kutu
Ücretsiz olarak sunulan Bing Translator uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/translator/2cb7cda1-17d8-df11-a844-00237de2db9e Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pavlov_ 5 yıl
Türkçe-İngilizce çevrimdışı yok hocam?
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MrtAltg 5 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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crossmatch 5 yıl
Quic translator kullanıyorum. Hepsini denedim. Bence en iyisi o.
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lord66 5 yıl crossmatch
7-in-1 offline translator denediniz mi?
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