WP8 / WP7.5 uyumlu çeviri uygulaması Bing Translator güncellendi

Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sistemli cihazlar için Microsoft tarafından yayınlanan başarılı çeviri uygulaması Bing Translator, 2.9 sürümüne güncellendi.

40'dan fazla dili destekleyen Bing Translator, çevrimdışı çeviri desteği, ses temelli metin çeviri ve cihaz kamerası ile çekilen görüntülerdeki yazıları tercüme edebilme gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor. Kullanıcı dostu bir arayüzle gelen uygulama, yayınlanan 2.9 sürümüyle ise aşağıda yer ala yeniliklere kavuşuyor;

Çekçe, Yunanca, Macarca, Lehçe ve Türkçe için kamera çevirisi

için kamera çevirisi Lehçe ve Türkçe için çevrimdışı çevirisi

için çevrimdışı çevirisi Malta ve Welsh için çevrimiçi çeviri

Geniş canlı kutu Ücretsiz olarak sunulan Bing Translator uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.



http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/translator/2cb7cda1-17d8-df11-a844-00237de2db9e