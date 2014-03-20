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WP8 için Blink uygulaması 2.4 sürümüne güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için Blink uygulaması 2.4 sürümüne güncellendi
Microsoft Research tarafından Windows Phone 8 kullanıcıları için hazırlanan fotoğraf uygulaması Blink, yeni özellik ve değişikliklerle 2.4 sürümüne güncellendi.  
En iyi kare ya da aksiyonun kaçırılmaması için çoklu fotoğraflar çekerek en doğru ve beğenilen içeriğe kısa yoldan ulaşılmasını sağlayan Blink, yayınlanan 2.4 sürümüyle öncelikle yenilenmiş bir arayüze kavuşuyor. Aynı zamanda animasyonların düzenlenmesi ve paylaşılması için Blink ile en iyi karenin kaydedilmesi ve paylaşılması için kullanılan Still modları arasında hızlı geçiş sağlayabilen, ekran üzerinden dokunma ile netleme kilitleyebilen, eskiye oranla daha iyi görüntü sabitleme sunan, en iyi kareleri canlı kutu üzerinde gösterebilen, bünyesine interaktif eğitimler eklenen ve döndürme sorunundan kurtula uygulama, ek olarak yeni galeri görüntüsüyle de hızlı bir kullanım sunuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Blink fotoğraf uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/rapid-fire-camera-app-blink-gets-new-look Yorum Yaz
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