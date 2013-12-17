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WP8 için HERE Drive+ uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için HERE Drive+ uygulaması güncellendi
95 farklı ülkede çevrimdışı olarak kullanılabilen ve adım adım sesli navigasyon hizmeti verebilen uygulama HERE Drive+, yeni özelliklerle 4.0.5410.0 sürümüne güncellendi.
Windows Phone platformunun başarılı harita ve navigasyon uygulamalarından HERE Drive+, kısa zaman önce yayınlanan güncellemesiyle aşağıda yer alan yeniliklere kavuşmuş durumda;
  • Hata giderme işlemleri ve sistem kararlılığı geliştirmeleri
  • Gerçek zamanlı trafik özelliği, rotanızdaki trafik koşulları hakkında size bilgi verir
  • Adım adım yol tarifi listesi rotanın genel olarak görüntülenmesini sağlar
  • Trafik bilgileriyle hesaplanan doğru tahmini varış süresi
  • Tüm harita görünümlerindeki trafik özelliği, tek bir bakışta bölgenize yönelik bir genel bakış sunar
  • Haritaları veya LiveSight'ı kullanarak aracınızı nereye park ettiğinizi bulun 

HERE Drive+ uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/here-drive/31bbc68c-503e-4561-8d85-a294d54df06f Yorum Yaz
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vozer 5 yıl
Her güncelleme sonrası yazıyorum ve düzelene kadar da devam edeceğim. "Feribot bug'ı hâlâ devam ediyor" Gerek twitter gerekse de forumlar üzerinden Nokia Türkiye'ye bildirdim durumu ama aylardır düzeltilmedi. Çok da zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence basit bir müdahale ile halledebilirler.
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borukuzen 5 yıl
Bir android kullanıcı olarak nokia'nin ücretsiz sunduğu bu yazılımlarına hayranım.keşke bu programlar android markette olsa da biz de kullanabilsek.
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