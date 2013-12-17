WP8 için HERE Drive+ uygulaması güncellendi

Haber Editörü
95 farklı ülkede çevrimdışı olarak kullanılabilen ve adım adım sesli navigasyon hizmeti verebilen uygulama HERE Drive+, yeni özelliklerle 4.0.5410.0 sürümüne güncellendi.
Windows Phone platformunun başarılı harita ve navigasyon uygulamalarından HERE Drive+, kısa zaman önce yayınlanan güncellemesiyle aşağıda yer alan yeniliklere kavuşmuş durumda;
- Hata giderme işlemleri ve sistem kararlılığı geliştirmeleri
- Gerçek zamanlı trafik özelliği, rotanızdaki trafik koşulları hakkında size bilgi verir
- Adım adım yol tarifi listesi rotanın genel olarak görüntülenmesini sağlar
- Trafik bilgileriyle hesaplanan doğru tahmini varış süresi
- Tüm harita görünümlerindeki trafik özelliği, tek bir bakışta bölgenize yönelik bir genel bakış sunar
- Haritaları veya LiveSight'ı kullanarak aracınızı nereye park ettiğinizi bulun
HERE Drive+ uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/here-drive/31bbc68c-503e-4561-8d85-a294d54df06f Yorum Yaz Paylaş Tweetle