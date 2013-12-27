WP8 için LiveGaming uygulaması güncellendi

Resmi olarak Windows Phone uygulaması bulunmayan Twitch servisinin özelliklerini Windows Phone 8 işletim sistemli telefonlara getiren LiveGaming, 1.1.0.0 sürümüne güncellendi.

Resmi olmayan Twitch istemcisi LiveGaming, başarılı arayüzü üzerinden kişilerin belirledikleri kanallarda yapılan oyun videolarını izlemesine imkan tanıyor ve giriş yapıldığı taktirde kanallar takip edilebiliyor ve sohbet yapılabiliyor. Canlı yayınlar arasında arama özelliği de bulunan LiveGaming, yeni sürümüyle artık sohbet penceresinde renkler ve ifadeler kullanabiliyor, yine sohbet deneyimi ile ilgili yeni ayarlara kavuşuyor, 16:9 arkaplan desteği getiriliyor, içerisine yeni bir tema ekleniyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtularak çok daha iyi bir deneyim sunabiliyor.

Charl A Cilliers tarafından hazırlanan LiveGaming uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/livegaming/6eee55f5-9c36-46da-99b9-f47462c438f2