Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP8 için Maxthon Cloud Browser yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,5b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WP8 için Maxthon Cloud Browser yeni özelliklerle güncellendi
Ekim ayı içerisinde Windows Phone 8 işletim sistemine sahip cihazlar için kullanıma sunulan alternatif internet tarayıcısı Maxthon Cloud Browser, yeni özelliklerle 1.0.1.1000 sürümüne güncellendi.
Internet Explorer alternatifi olarak kişilerin internet sayfaları üzerinde gezinmesine imkan tanıyan Maxthon Cloud Browser, bulut tabanlı yapısıyla farklı içerikleri cihazlar arasında senkronize edebiliyor ve belirtildiği kadarıyla oldukça hızlı çalışma gösterebiliyor. Yayınlanan yeni güncellemesi ile kazandığı "Speed Links" özelliğiyle belirlenen sayfalara hızlı erişim sağlayabilen uygulama, ayrıca en son ziyaret edilen siteleri hızlı bir şekilde kurtarabiliyor, arayüz renginin değiştirilmesine izin veriyor, sayfalar yüklenirken yükleme sürecini gösterebiliyor, eskiye oranla daha iyi sayfa kaydırma deneyimi sunabiliyor ve favori siteleri kolayca hızlı erişime ekleyebiliyor.
Bellek kullanımı konusunda da geliştirmelere kavuşan Maxthon Cloud Browser uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/maxthon-browser/7930f298-bd1e-462c-bbf2-0e36f26d04d4 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Windows Phone 8 için uygulama rehberi 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı "2013'ün En'leri" bu akşam saat 21:00'da sizlerle Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim