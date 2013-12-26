WP8 için Maxthon Cloud Browser yeni özelliklerle güncellendi

Ekim ayı içerisinde Windows Phone 8 işletim sistemine sahip cihazlar için kullanıma sunulan alternatif internet tarayıcısı Maxthon Cloud Browser, yeni özelliklerle 1.0.1.1000 sürümüne güncellendi.

Internet Explorer alternatifi olarak kişilerin internet sayfaları üzerinde gezinmesine imkan tanıyan Maxthon Cloud Browser, bulut tabanlı yapısıyla farklı içerikleri cihazlar arasında senkronize edebiliyor ve belirtildiği kadarıyla oldukça hızlı çalışma gösterebiliyor. Yayınlanan yeni güncellemesi ile kazandığı "Speed Links" özelliğiyle belirlenen sayfalara hızlı erişim sağlayabilen uygulama, ayrıca en son ziyaret edilen siteleri hızlı bir şekilde kurtarabiliyor, arayüz renginin değiştirilmesine izin veriyor, sayfalar yüklenirken yükleme sürecini gösterebiliyor, eskiye oranla daha iyi sayfa kaydırma deneyimi sunabiliyor ve favori siteleri kolayca hızlı erişime ekleyebiliyor.

Bellek kullanımı konusunda da geliştirmelere kavuşan Maxthon Cloud Browser uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/maxthon-browser/7930f298-bd1e-462c-bbf2-0e36f26d04d4