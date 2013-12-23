WP8 için Microsoft tarafından geliştirilen Facebook uygulaması güncellendi

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Facebook'un Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sisteine sahip cihazlar için Microsoft tarafından geliştirilen uygulaması 5.2.1.0 sürümüne güncellendi





Popüler uygulamanın 5.2.1.0 sürümüyle kazandğı yenilikler ise şu şekilde;

Daha hızlı ve güvenilir bildirimler

Facebook sohbet bildirimleri

Asıl kutucuk yeniden tasarlandı

Sohbet, etkinlikler, sayfalar ve fotoğraf albümlerinin ikincil kutucukları yeniden tasarlandı

Mesajlaşma geliştirildi

Performans iyileştirildi

Ek dil desteği getirildi

Ücretsiz olarak elde edilen Facebook Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.wpcentral.com/facebook-app-windows-phone-huge-update