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WP8 için Microsoft tarafından geliştirilen Facebook uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için Microsoft tarafından geliştirilen Facebook uygulaması güncellendi
Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Facebook'un Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sisteine sahip cihazlar için Microsoft tarafından geliştirilen uygulaması 5.2.1.0 sürümüne güncellendi

Popüler uygulamanın 5.2.1.0 sürümüyle kazandğı yenilikler ise şu şekilde;
  • Daha hızlı ve güvenilir bildirimler
  • Facebook sohbet bildirimleri
  • Asıl kutucuk yeniden tasarlandı
  • Sohbet, etkinlikler, sayfalar ve fotoğraf albümlerinin ikincil kutucukları yeniden tasarlandı
  • Mesajlaşma geliştirildi
  • Performans iyileştirildi
  • Ek dil desteği getirildi 
Ücretsiz olarak elde edilen Facebook Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.wpcentral.com/facebook-app-windows-phone-huge-update Yorum Yaz
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insunwetrust 5 yıl
Hantallıktan kurtulması, haber kaynağında bütün gönderi, olay ve paylaşımları görmemiz gerek. Ama bildirim, sohbet gibi eksiklerini çözünce kullanılabilir oldu. Facebook Messenger'da geleydi iyiydi.
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waywedie 5 yıl
Bu facebook beta olanı değil herhalde?
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