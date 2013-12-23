WP8 için Microsoft tarafından geliştirilen Facebook uygulaması güncellendi

Haber Editörü
Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Facebook'un Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sisteine sahip cihazlar için Microsoft tarafından geliştirilen uygulaması 5.2.1.0 sürümüne güncellendi
Popüler uygulamanın 5.2.1.0 sürümüyle kazandğı yenilikler ise şu şekilde;
- Daha hızlı ve güvenilir bildirimler
- Facebook sohbet bildirimleri
- Asıl kutucuk yeniden tasarlandı
- Sohbet, etkinlikler, sayfalar ve fotoğraf albümlerinin ikincil kutucukları yeniden tasarlandı
- Mesajlaşma geliştirildi
- Performans iyileştirildi
- Ek dil desteği getirildi
Ücretsiz olarak elde edilen Facebook Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.wpcentral.com/facebook-app-windows-phone-huge-update Yorum Yaz Paylaş Tweetle