WP8 için Vine güncellendi

Haber Editörü
Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekilmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayan uygulaması Vine, Windows Phone platformu için 1.1 sürümüne güncelledi.
Yayınlanan güncelleme ile Vine aşağıda yer alan yeniliklere kavuşuyor;
- Taslaklar modu
- Ana ekranda etiket arama desteği
- Kamera flaşını açma ve kapatma özelliği
- Hassas içerikler için ayar seçeneği
- Öğretici Vine içeriği
- 17 yeni dil desteği
Ücretsiz olarak sunulan Vine Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/vine/f9e6f07e-e47e-47f5-806d-55d4f79f2b60 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Ama sürekli olması bu güncellemelerin.
Tabi yılda bir yaparlar yine.