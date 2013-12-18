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WP8 için Vine güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için Vine güncellendi
Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekilmesine ve düzenlenmesine imkan sağlayan uygulaması Vine,  Windows Phone platformu için 1.1 sürümüne güncelledi.
Yayınlanan güncelleme ile Vine aşağıda yer alan yeniliklere kavuşuyor;
  • Taslaklar modu
  • Ana ekranda etiket arama desteği
  • Kamera flaşını açma ve kapatma özelliği
  • Hassas içerikler için ayar seçeneği
  • Öğretici Vine içeriği
  • 17 yeni dil desteği 
Ücretsiz olarak sunulan Vine Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.  


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/vine/f9e6f07e-e47e-47f5-806d-55d4f79f2b60 Yorum Yaz
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Phant0mAssassin 4 yıl
Hele şükür, uygulama bir şeye benzedi
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darkmonstar35 4 yıl
Ve bence bu güncellemeden sonra İnstagram cephesinden de bir hareket gelebilir bir ihtimal
1 Yanıt Yanıtla
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Whippoorwill 4 yıl darkmonstar35
darkmonstar35
Ve bence bu güncellemeden sonra İnstagram cephesinden de bir hareket gelebilir bir ihtimal

+1

Ama sürekli olması bu güncellemelerin.

Tabi yılda bir yaparlar yine.
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darkmonstar35 4 yıl
Yemin ederim dün diyordum Vine ne zamandır güncelleme almıyor acaba kaç aydır almıyor bakayım dedim...
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