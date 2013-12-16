WP8 için geliştirilen DualShot fotoğraf uygulaması güncellendi

Windows Phone 8 işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için DotNetApp tarafından yayınlanan ve kişilerin telefonlarının ön ve arka kamerasını kullanarak tek bir fotoğraf çekmesine imkan tanıyan uygulama DualShot, 1.1.0 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan güncelleme sayesinde fotoğrafların dikine yerleştirilmesi ve yeni dil seçeneklerine kavuşan DualShot, en önemli yenilik olarak ise ön kamerası bulunmayan WP8 telefonlara destek vermeye başladı. Bu yeni destek sayesinde cihazların arka kamerası ile hem ön hem de arka tarafın yer aldığı tek bir fotoğraf çekilebiliyor. Uygulama ayrıca fotoğraf temelli bazı filtre seçeneklerini de kullanıcılarına sunuyor.

Ücretsiz olarak sunulan DualShot uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dualshot/bf399652-43f3-4678-94b5-6a5663ef9e5b