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WP8 için resmi olmayan Flickr uygulaması 2flicka, video desteğine kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
391
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için resmi olmayan Flickr uygulaması 2flicka, video desteğine kavuştu
Windows Phone 8 işletim sistemi telefonlar için geliştirilen resmi olmayan Flickr uygulaması 2flicka, yeni özelliklerle 1.3 sürümüne gümcellendi. 

Yahoo'nun popüler fotoğraf paylaşma ve depolama servisini Windows Phone platformuna getirilen ve başarılı bir deneyim ortaya koyan 2flicka, yayınlanan 1.3 sürümüyle artık video desteğine kavuşuyor. Bu sayede kişiler video çekebilecek, bu videoları servis üzerine ekleyebilecek ve oynatabilecekler. Aynı zamanda birçok hatadan kurtulan uygulama, artık arka planda da yükleme yapabiliyor. 

3 TL fiyat etiketiyle satılan 2flicka uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/2flicka/3ec30a84-2f6b-46ff-8b86-a09d70f4ee4e Yorum Yaz
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