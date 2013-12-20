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WP8 için yıl başına özel yeni fotoğraf uygulaması: Christmas Cam

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için yıl başına özel yeni fotoğraf uygulaması: Christmas Cam
Uygulama çeşidi her geçen gün artan Windows Phone platformu için yayınlanan en yeni uygulamalardan Christmas Cam, çekilen fotoğrafları yıl başına özel bir yapıya sokabiliyor.
Basit bir arayüz ile hazırlanan Christmas Cam, çekilen fotoğraflar içerisinde yıl başına özel olarak hazırlanmış kardan adam, yılbaşı süsleri, yılbaşı şapkası takmış farklı hayvanlar ile Noel baba benzeri objeler ekliyor ve bu fotoğrafları Facebook, 6tag (Resmi olmayan Instagram istemcisi) ve Twitter gibi sosyal ağlar üzerine aktarabiliyor. Farklı objeler için uygulama içi satın alma seçeneğiyle gelen Christmas Cam, objelerin yatayda ters çevrilmesine de imkan tanıyor.
Ücretsiz olarak sunulan 8MB boyutundaki Christmas Cam uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
 
WP8 için yıl başına özel yeni fotoğraf uygulaması: Christmas Cam

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/christmas-cam/a310c87a-6760-4073-af9d-3b8b830cf00f Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MagicSnipeR 5 yıl
Temple Run 2, WP8 için yayınlandı.
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turbocore35 5 yıl
sanki çok hafızamız varda yüklücez .:D.
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