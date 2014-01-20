Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP8 tarafının hava durumu uygulamalarından MoWeather güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,4b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WP8 tarafının hava durumu uygulamalarından MoWeather güncellendi
Windows Phone 8 cihazlar için hazırlanan çok sayıdaki hava durumu uygulamalarından MoWeather, yeni özellikler getiren v1.2.5 sürümüne yüseltildi.
Oldukça modern bir arayüz ile gelen ve içerisinde hava durumuna göre değişiklik gösteren dinamik animasyonlar taşıyan MoWeather, dünya çağından 100,000'den fazla şehre destek veriyor ve uzun zamanlı planlama için 11 günlük bilgi sağlayabiliyor. Yayınlanan v1.2.5 ürümüyle yeni kilit ekranına ve canlı kutu tasarımına kavuşan uygulama, kilit ekranı ve canlı kutularda yer alan hava durumu bilgilerini anlık olarak güncelleyebiliyor, 3 farklı kutu ile 6 farklı çevirme desteğiyle geliyor, konum sorunundan kurtuluyor ve yeni olarak 21 farklı bölgeye daha destek veriyor.
Ücretsiz olarak sunulan MoWeather uygulamasına diretk olarak buradan uılaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/moweather/735c6168-9ec9-46bb-ab1d-fc6ae573cff3 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Sony Xperia Z1 Compact, Nokia Lumia 1520, LG G Flex ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
USA PLAYSTATION STORE dan ALIŞVERİŞ
DH Forum
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim