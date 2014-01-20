WP8 tarafının hava durumu uygulamalarından MoWeather güncellendi

Windows Phone 8 cihazlar için hazırlanan çok sayıdaki hava durumu uygulamalarından MoWeather, yeni özellikler getiren v1.2.5 sürümüne yüseltildi.

Oldukça modern bir arayüz ile gelen ve içerisinde hava durumuna göre değişiklik gösteren dinamik animasyonlar taşıyan MoWeather, dünya çağından 100,000'den fazla şehre destek veriyor ve uzun zamanlı planlama için 11 günlük bilgi sağlayabiliyor. Yayınlanan v1.2.5 ürümüyle yeni kilit ekranına ve canlı kutu tasarımına kavuşan uygulama, kilit ekranı ve canlı kutularda yer alan hava durumu bilgilerini anlık olarak güncelleyebiliyor, 3 farklı kutu ile 6 farklı çevirme desteğiyle geliyor, konum sorunundan kurtuluyor ve yeni olarak 21 farklı bölgeye daha destek veriyor.

Ücretsiz olarak sunulan MoWeather uygulamasına diretk olarak buradan uılaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/moweather/735c6168-9ec9-46bb-ab1d-fc6ae573cff3