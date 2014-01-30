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WP8 tarafının hava durumu uygulamalarından Weather+ güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,3b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 tarafının hava durumu uygulamalarından Weather+ güncellendi
Geçtiğimiz dönemde Windows Phone 8 cihazlar için kullanıma sunulan hava durumu uygulaması Weather+, 1.3 sürümüne güncellendi.
Marketin en gelişmiş hava durumu uygulaması olarak yola çıkan Weather+, sade ve modern ara yüzü ile belirlen bölgeler hakkında ayrıntılı bilgiler verebiliyor. 10 günlük ileriye dönük hava bilgileri yanında, ABD ve Avrupa merkezli ülkelerin radar görüntülerini de aktarabilen uygulama, sıcaklık, rüzgar, nem ve görüş mesafesi gibi ayrıntıları da gözler önüne serebiliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle her panel için çift dokunma temelinde 10 günlük hava durumu bilgisi vermeye başlayan Weather+, aynı zamanda canlı radar özelliğine kavuşuyor, canlı radarın kare hızının değiştirilmesine imkan tanıyor ve canlı kutuda meydana gelen bildirim sorunundan kurtuluyor.
Ücretsiz olarak sunulan Weather+ uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 1,99$ ekstra ödemeyle ise canlı kutu desteği, kişiselleştirilebilir ikonlar ve kötü hava şartlarına göre bildirim desteği de elde edilebiliyor.

http://www.wpcentral.com/weather-plus-updated-live-radar Yorum Yaz
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homeagain 5 yıl
Bing uygulaması ücretsiz ve livetile desteği ile oldukça yeterli.Guzel uygulama ama boşuna yatırım geliyor bana.
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warnings 5 yıl
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