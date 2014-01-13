WP8 telefonlar için yeni fotoğraf uygulaması: Fhotolens

Uygulama tarafı devamlı olarak geliştirilmeye devam eden Windows Phone 8 için hazırlanan ve beta sürecinden çıkarak kullanılam sunulan Fhotolens, kişilere geniş açı fotoğraflar için ilginç olanaklar sunuyor.

Supporting Computers Inc adlı geliştiricinin elinden çıkan Fhotolens, belirtildiği kadarıyla telefonlara sanal 10-24mm geniş açı lens desteğini getiriyor ve böylece yüksek çözünürlüklü ilginç fotoğraflar çekilebiliyor. HDR çekim desteği de bulunan uygulama, dikey ve yatay modda kullanılabiliyor dokunmatik netleme özelliğiyle geliyor ve yine iki parmak dokunma ile yakınlaştırmaya imkan tanıyor. Çekilen her fotoğrafı otomatik olarak kayıt altına alan Fhotolens, ön kamera ile ön flaş desteklerine de sahip.

4 TL fiyat etiketiyle satılan Fhotolens uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/fhotolens/48775a70-4c45-499d-a663-0ba116c5da03