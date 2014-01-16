WP8 uyumlu Foundbite yeni özellikle ile güncellendi

Windows Phone 8 cihazlar için özel olarak hazırlanan uygulamalardan Foundbite, yeni özellikle ile 1.4. sürümüne güncellendi.

Kişilerin çevrelerinden ortam sesleriyle beraber olarak fotoğraflar çekmesine imkan tanıyan Foundbite, oldukça güzel bir arayüz ile geliyor ve kendi sosyal ağı içerisinde paylaşılan içerikleri harita üzerinde işaretleyebiliyor. Yayınlanan 1.4 sürümüyle akış tasarımı yenilenen ve kaydırma performansı arttırılan uygulama, ayrıca artık Facebook üzerinden girişe izin veriyor, takip edilen ve eden kişilerin isimlerini listeleyebiliyor, yenilenmiş kamera bölümüyle geliyor ve bildirim desteği sunabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Foundbite uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/foundbite/243343f7-36e4-454d-8bbd-b15d447037ab