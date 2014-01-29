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WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotolens bir güncelleme daha aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotolens bir güncelleme daha aldı
Marketin en hızlı gelişen fotoğraf uygulamalarında olmayı başaran Fhotolens, bugün HDR temelli yeni özellikle v1.5 sürümüne yükseltildi.
Supporting Computers Inc adlı geliştirici tarafından hazırlanan Fhotolens, belirtildiği kadarıyla telefonlara sanal 10-24mm geniş açı lens desteğini getiriyor ve böylece yüksek çözünürlüklü ilginç fotoğraflar çekilebiliyor. HDR çekim desteği de bulunan uygulama, dikey ve yatay modda kullanılabiliyor dokunmatik netleme özelliğiyle geliyor ve yine iki parmak dokunma ile yakınlaştırmaya imkan tanıyor. Çekilen her fotoğrafı otomatik olarak kayıt altına alan Fhotolens, ön kamera ile ön flaş desteklerine de sahip. Yayınlanan 1.5 sürümüyle bünyesine pozlama zamanı kaydırma desteği eklenen uygulama, aynı zamanda yeni olarak 2 ya da 3xp HDR ve +/- 1, 1.5 veya 2EV HDR durak işlevlerine kavuşmuş durumda. Ayrıca uygulamanın arayüz tasarımında da bazı değişiklerle gidilmiş.

4 TL fiyat etiketiyle satılan Fhotolens uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/fhotolens/48775a70-4c45-499d-a663-0ba116c5da03 Yorum Yaz
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