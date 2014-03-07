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WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması PicsArt, Türkçe dil desteğine kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması PicsArt, Türkçe dil desteğine kavuştu
Socialin adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8 cihazlar için geliştirilen fotoğraf uygulaması PicsArt, Türkçe dil desteğine kavuştu.

Cihazlar içerisine atılan fotoğrafları, barındırdığı araçlar ile boyutlandırabilen, kesebilen, pozlamasını değiştirebilen ve birçok farklı filtre ve efektle süsleyebilen PicsArt, ayrıca yine bu fotoğrafların üzerine birçok farklı obje ekleyebiliyor ve serbest çizim moduyla da yaratıcı sonuçların önünü acıyor. Facebook, Flickr, SkyDrive, Picasa, Google ya da Dropbox hesapları üzerinden fotoğraf alabilen PicsArt, yeni kazandığı Türkçe dil desteğiyle de beraber artık çok daha rahat kullanılabiliyor.
PicsArt uygulamasına buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/picsart/a90bb37e-7508-442c-a51d-2c419b859880 Yorum Yaz
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