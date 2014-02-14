WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması ProShot güncellendi

Windows Phone platformunun öne çıkan fotoğraf uygulamalarından ProShot, yeni geliştirme ve özelliklerle v3.5.1 sürümüne güncellendi.





Kişilerin WP8 işletim sistemli cihazlarında ISO, beyaz ayarı, netleme, pozlama, en-boy oranı ve perde hızı gibi kontroller ile fotoğraf çekmesine imkan tanıyan ProShot, saniyede 5 kare seri çekim yapabiliyor ve Time-Lapse ya da Türkçe karşılığı olarak zaman atlamalı çekimlerin altında kalkabiliyor. Yayınlanan yeni güncellemesi ile filtre editörü ve filtreleri ücretsiz yapılan uygulama, aynı zamanda HDR pozlama ayarına kavuşuyor, Windows Phone işletim sistemli Samsung ve Huawei telefonlara destek vermeye başlıyor, bünyesine Lumia 1020, 1520 ile Icon modelleri için ayrı yüksek çözünürlük seçeneğiyle 1:1 en-boy oranı ekleniyor ve son olarak yeni uygulama simgesiyle beraber her türlü Jpeg formatındaki fotoğrafı EXIF bilgileriyle beraber gösterebiliyor.





Birçok hatadan da kurtularak eskiye oranla daha performanslı çalışan ProShot fotoğraf uygulamasına 5 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.wpcentral.com/proshot-updated-adds-support-samsung-and-huawei-windows-phones?utm_source=wpc&utm_medium=twitter