WP8 ve WP7.5 için podcast uygulaması Podcast Lounge güncellendi

Igneous Software tarafından Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sistemli cihazlar için hazırlanan podcast uygulaması Podcast Lounge, birçok yeni geliştirme ve özellikle 2.0 sürümüne güncellendi.

Modern arayüzüyle kişilerin farklı podcast kanallarına abone olabilmesine, bu kanallardan aktarılan içeriği dinleyebilmesine ve istendiği taktirde cihazlar içerisinde indirilmesine imkan tanıyan Podcast Lounge, bünyesinde dünya çapından 90,000 civarında kanal barındırıyor ve güçlü arama yeteneğiyle herkese hitap eden içerikler ortaya koyabiliyor. Yayınlanan 2.0 sürümüyle içerisine daha fazla düzen için akıllı oynatma listesi eklenen uygulama, aynı zamanda çok sayıda performans geliştirmesine kavuşuyor, bünyesine yedekleme / geri yükleme işlevi dahil ediliyor, HTML podcastlerinde notlar gösterilmesini sağlayabiliyor, belirli favorilerin otomatik senkronizasyonunu engelleyebiliyor ve yenilenmiş ayar bölümüyle geliyor.

5 TL fiyat etiketiyle satılan Podcast Lounge uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/podcast-lounge/83bc0329-8e02-410e-b6d2-da3c0c1d971d