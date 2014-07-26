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WP8.1 cihazlar için Live Lock Screen BETA uygulaması kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8.1 cihazlar için Live Lock Screen BETA uygulaması kullanıma sunuldu
Build 2014 kapsamında görücüye çıkartılan Live Lock Screen BETA uygulaması, Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar için kullanıma sunuldu.

Temel görev yeri kilit ekranı olan Live Lock Screen BETA, bünyesinde 6 farklı kilit şablonu taşıyor ve 1GB ile 512MB RAM'li (Şimdilik bazı performans sorunları mevcut) cihazlarda çalışma gösterebiliyor. Saat ve tarih gibi temel bilgiler yanında farklı bildirimleri de gösteren uygulama, birden fazla duvar kağıdını da aktif olarak kullanabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Live Lock Screen BETA uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/microsofts-live-lock-screen-now-available-windows-phone-81 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
UnInvited_Guest 5 yıl en beğenilen redbest
redbest

WP, her geÃ§en gÃ¼n ios'a gÃ¶re artÄ±larÄ±na bir yenisini daha ekliyor.

Çevirisi:

WP, her geçen gün ios'a göre artılarına bir yenisini daha ekliyor.
redbestWP, her geÃ§en gÃ¼n ios'a gÃ¶re artÄ±larÄ±na bir yenisini daha ekliyor.Çevirisi:WP, her geçen gün io...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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j&j 5 yıl
Arkadaşlar bu yeni kilit ekranını yuklediğimden beri benim sarjım çok hızlı bitiyor,var mı sizde de aynı sorun??
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DemirKipi 5 yıl
Öve öve anlattıkları şey meğerse hiçbir halta yaramıyormuş.
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Charles Bartowski 5 yıl
Kasma takılma sorunları var beta olduğu için normaldir. Keşke MS bu betaları herkese vermese betayı sanki zorla yüklemişler gibi eleştiri yapanlar var.
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Manchester United 5 yıl
Hiç beklediğim gibi gelmedi, üstüne üstlük okadarda bekledik tek özelliği saatler çapraz.
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Cihat_, 5 yıl
Tam bir hayal kırıklığı daha


Windows Phone kullanıcısı olarak alıştık bu durumlara artık koymuyor
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komodoejderi 5 yıl
Uygulamayi yukledim begebmedim kaldirdim simdi standard kilit ekranini 5 sn gec aciyor
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kule_genclik 5 yıl komodoejderi
komodoejderi
Uygulamayi yukledim begebmedim kaldirdim simdi standard kilit ekranini 5 sn gec aciyor

Bende ayni sekilde begenmedim kaldirdim ayni sikinti oldu.
Hizli calisan emrani yavaslattik durup dururken
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Deschamps 5 yıl komodoejderi
bende bu sorunla karşılaştım telefonu kapatıp yeniden açtım düzelmedi sonra kilit ekranımda ki fotoğrafı değiştirdim başka resim koydu düzeldi siz de deneyebilirsiniz.
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accepter le progrès 5 yıl
TR_001

Haberi paylaşan kardeş oldukça geç kalmış ve araştırmadan konu açmış sanırım! Zira bu haber gece saat 02:20 gibi paylaşılmıştı! Günaydın diyorum kardeşimize...

Adam haber editörü yalnız.
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TR_001 5 yıl
Haberi paylaşan kardeş oldukça geç kalmış ve araştırmadan konu açmış sanırım! Zira bu haber gece saat 02:20 gibi paylaşılmıştı! Günaydın diyorum kardeşimize...
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Her isi ters giden adam 5 yıl
yükledim. Dandik dandik uygulamalar
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redbest 5 yıl
WP, her geÃ§en gÃ¼n ios'a gÃ¶re artÄ±larÄ±na bir yenisini daha ekliyor.
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UnInvited_Guest 5 yıl redbest
redbest

WP, her geÃ§en gÃ¼n ios'a gÃ¶re artÄ±larÄ±na bir yenisini daha ekliyor.

Çevirisi:

WP, her geçen gün ios'a göre artılarına bir yenisini daha ekliyor.
2 Yanıt Yanıtla +12
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turbo-powwer 5 yıl
Kilit ekranı güzel olacağa benziyor. Ozelleştirmeler olarak neler sunacak merak konusu.
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OldGamers86 5 yıl
Hala 8.1 bekliyoruz. Yaz bitecek biz hala bekliyoruz... Bekleyelim bakalım..
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