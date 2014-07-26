WP8.1 cihazlar için Live Lock Screen BETA uygulaması kullanıma sunuldu

Build 2014 kapsamında görücüye çıkartılan Live Lock Screen BETA uygulaması, Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar için kullanıma sunuldu.





Temel görev yeri kilit ekranı olan Live Lock Screen BETA, bünyesinde 6 farklı kilit şablonu taşıyor ve 1GB ile 512MB RAM'li (Şimdilik bazı performans sorunları mevcut) cihazlarda çalışma gösterebiliyor. Saat ve tarih gibi temel bilgiler yanında farklı bildirimleri de gösteren uygulama, birden fazla duvar kağıdını da aktif olarak kullanabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Live Lock Screen BETA uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/microsofts-live-lock-screen-now-available-windows-phone-81