Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP8/8.1 uyumlu fotoğraf uygulaması Camera360 Sight yeni desteklerle güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WP8/8.1 uyumlu fotoğraf uygulaması Camera360 Sight yeni desteklerle güncellendi
Camera360'ın devamı niteliğinde Windows Phone platformunun öne çıkan fotoğraf uygulamalarından Camera360 Sight, yeni destekler kazandığı yeni sürümüne güncellendi.
Oldukça modern hazırlanan arayüzüyle Windows Phone cihazlarla fotoğraf çekilmesi ve düzenlenmesi noktasında kullanılabilen Camera360 Sight, otomatik yanında manuel netleme imkanı da sunuyor ve çekilen fotoğrafları direkt olarak Facebook ile Twitter gibi sosyal ağlara aktarabiliyor. HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip fotoğraflar da oluşturabilen uygulama, barındırdığı 60'dan fazla ücretsiz filtresiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yayınlanan 1.1.0.0 kodlu sürümüyle ise bünyesine Lumia modellerinde yer alan "Super Sampling (Yüksek çözünürlüklü fotoğrafların küçültülerek kumlama açısından çok daha temiz hale getirilmesi)" fonksiyonu dahil edilen ve bu sayede Lumia 1020/ ICON/ 930/ 1520 gibi destekli akıllı telefonlarda 5MP ve üstü Super Sampling fotoğraflar verebilen Camera360 Sight, ayrıca ön ve arka kameraları için etki düzeyi farklı filtreler kazanıyor, iki farklı dile daha destek veriyor, kapak sayfasına özel simge özelliğini ekliyor ve son olarak bozulma kontrolüyle alakalı bir problemden kurtularak daha iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Camera360 Sight uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/camera360-sight-update-brings-new-filters-ability-capture-full-size-images Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG Music Flow Hi-Fi Sistem Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim