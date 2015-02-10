WP8/8.1 uyumlu fotoğraf uygulaması Camera360 Sight yeni desteklerle güncellendi

Camera360'ın devamı niteliğinde Windows Phone platformunun öne çıkan fotoğraf uygulamalarından Camera360 Sight, yeni destekler kazandığı yeni sürümüne güncellendi.

Oldukça modern hazırlanan arayüzüyle Windows Phone cihazlarla fotoğraf çekilmesi ve düzenlenmesi noktasında kullanılabilen Camera360 Sight, otomatik yanında manuel netleme imkanı da sunuyor ve çekilen fotoğrafları direkt olarak Facebook ile Twitter gibi sosyal ağlara aktarabiliyor. HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip fotoğraflar da oluşturabilen uygulama, barındırdığı 60'dan fazla ücretsiz filtresiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yayınlanan 1.1.0.0 kodlu sürümüyle ise bünyesine Lumia modellerinde yer alan "Super Sampling (Yüksek çözünürlüklü fotoğrafların küçültülerek kumlama açısından çok daha temiz hale getirilmesi)" fonksiyonu dahil edilen ve bu sayede Lumia 1020/ ICON/ 930/ 1520 gibi destekli akıllı telefonlarda 5MP ve üstü Super Sampling fotoğraflar verebilen Camera360 Sight, ayrıca ön ve arka kameraları için etki düzeyi farklı filtreler kazanıyor, iki farklı dile daha destek veriyor, kapak sayfasına özel simge özelliğini ekliyor ve son olarak bozulma kontrolüyle alakalı bir problemden kurtularak daha iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Camera360 Sight uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/camera360-sight-update-brings-new-filters-ability-capture-full-size-images