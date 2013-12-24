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WP8'in sevilen uygulamalarından SophieLens HD, yılbaşına özel yeni filtre seçeneklerine kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8'in sevilen uygulamalarından SophieLens HD, yılbaşına özel yeni filtre seçeneklerine kavuştu
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip cihazlar ile uyumlu olarak Nerd Attack adlı yayıncı tarafından geliştirilen fotoğraf filtre uygulaması SophieLens HD, yılbaşına özel yeni filtre seçenekleriyle 2.1.2.659 sürümüne güncellendi.
Kişilerin içerisinde barındırdığı canlı filtreler ile fotoğraf çekmesine imkan tanıyan SophieLens HD, oldukça basit kullanıcı dostu bir ara yüze sahip ve fotoğraflar içerisine ayrıntılı bilgilerin eklenmesine izin veriyor. Devamlı olarak yayınlanan güncellemeler ile sorunlarından arındırılan ve yeni filtrelere kavuşan uygulama, son sürümüyle ise aynı şekilde birçok kararlılık sorunundan kurtuluyor ve yılbaşına özel olarak uygulama içi satın alma (0,99$) seçeneğiyle elde edilebilen Glad, Starbright, Kampai, Memories, Champagne, Ok Bokeh, Glitz, Glitz 2 ve Light Storm isimli filtre seçenekleriyle kişilere farklı sonuçların kapısını açıyor.
Ücretsiz olarak sunulan fotoğraf filtre uygulaması SophieLens HD, buradan elde edilebiliyor.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/sophielens-hd/c39c75a4-2e08-4903-b6c8-b9982de5cd96 Yorum Yaz
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