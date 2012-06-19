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WSJ: Google, kendi dijital asistanı için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Dijital asistan hizmeti Siri'nin Apple için gerçekten büyük bir başarı olduğunu inkar edemeyiz. iOS'un yanı sıra diğer mobil platformların kullanıcıları da Siri'ye büyük bir hayranlık duyuyorlar ve kendi cihazlarında benzeri bir deneyim yaşayabilmek adına çeşitli yollara başvuruyorlar. Durumun farkında olan Google ise; kendi dijital asistanını bir an önce kullanıma sunmak için büyük çaba gösteriyor.
The Wall Street Journal'in bugün yayınladığı akıllı telefon pazarıyla alakalı raporu, Google'ın dijital asistan hizmetini duyurmak için gaza bastığını ortaya çıkardı. Siri'ye cevap niteliğinde olacağı belirtilse de bizi çok daha farklı bir servis bekliyor olabilir. 
Mountain View merkezli internet devi ve mühendislerinin en büyük hayali, Star Trek bilgisayarını gerçekten oluşturabilmek. Bu uğurda uzun süredir konumu dahi çok az sayıda yönetici tarafından bilinen Google X laboratuvarlarında gizli çalışmalar yürütülüyor. Robot teknolojileri üzerine uzmanlığı bulunan çok sayıda mühendis, uzman alımı gerçekleşmişti. Bu projenin ilk iki ürünü; sürücüsüz araba ve Google Glass olarak daha önce sergilenmişti. Üçüncü olarak, Majel kod adlı bir asistan uygulamasının çıkış yapacağı tahmin ediliyor. 
Uygulama adını, Star Trek filmindeki bilgisayarı seslendiren Amerikalı aktris Majel Barrett'ten alıyor. Google'ın Siri'ye rakip olarak hazırladığı bildirilen Majel, aslında hava durumunu öğrenmek ya da benzeri işlemlerden çok daha fazlasını sunacak. Yakın zamanda duyurulan arama motoruyla ilgili Knowledge Graph yeniliği bunun en büyük örneği. Google'ın yapay zeka üzerine çalışmalar yaptığını göz önünde bulundurduğumuzda Majel'in, çok daha bilgili, sorulan sorulara daha isabetli cevaplar verebilen bir dijital asistan olacağını söyleyebiliriz.
Eğer Google, çalışma hızını istenilen düzeye çıkarabilirse önümüzdeki hafta düzenlenecek Google I/O 2012 koferansında Majel'in deneme sürümü sergilenebilir. Android cihazlarda çalışacak bu servisin yaz ayları içerisinde gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. 

http://online.wsj.com/article_email/SB10001424052702303379204577474794114369320-lMyQjAxMTAyMDEwODExNDgyWj.html Yorum Yaz
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Pardus Linux 7 yıl
Zaten Google Voice bile belli bir oranda bir şeyler yapabiliyordu bu özel proje kesinlikle daha başarılı olacaktır ve ses tanıma olarak tahminen Google Voice alt yapısını kullanacağından bu asistanda da Türkçe dahil pek çok dil desteği olacaktır ki dil desteği çok önemli zaten...
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darkaura 7 yıl
Arama motoru sagolsun, googlein insanlarin ne aradiklari ve ne sorduklari konusunda cok saglam algoritmalari ve tecrubesi var. Siriden cok daha basarili bir sey cikarmalari oldukca muhtemel.
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lienjoui1997 7 yıl
Voice Search türkçe olarak kullanılabiliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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xconnect 7 yıl
Mezarlıktan geçerken titrediğimizi anlayıp üç Kulfü bir Elham okuyamıyorsa biz Türkler için ölü doğmuş bir projedir :-)
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mkt 7 yıl
Bilal Akgündüz
mktFazlada akıllı olmasın hani sonra hava durumu sorduğunda açta kendin bak diye bir tepki almayalım akılında fazlası zarar ;) ayrıca Türkçe desteği olmazsa süper zeka olsa gine anlaşamayız :(
Voice Search türkçe olarak kullanılabiliyor. Zaten Googleın altyapısı şuan oldukça sağlam sesli kontrol olsun arama olsun. Muhtemelen Türkçeyi de destekler.

Olaya bence farklı açılardan bakıyoruz. Siz kelime olarak bakıyorsunuz. Fakat bu asistan olayı cümleye dayalıdır ve bu konudaki en zor dillerden biride Türkçe'dir, çünkü günlük hayatta bir şeyi ifade etmek için faklı cümleler kullanabiliyoruz. Google'ın Türkiye'ye olan desteğini hepimiz biliyoruz fakat bu olay biraz farklı...
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Bilal Akgündüz 7 yıl
mkt
Fazlada akıllı olmasın hani sonra hava durumu sorduğunda açta kendin bak diye bir tepki almayalım akılında fazlası zarar ;) ayrıca Türkçe desteği olmazsa süper zeka olsa gine anlaşamayız :(

Voice Search türkçe olarak kullanılabiliyor. Zaten Google'ın altyapısı şuan oldukça sağlam sesli kontrol olsun arama olsun. Muhtemelen Türkçe'yi de destekler.
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mkt 7 yıl
Fazlada akıllı olmasın hani sonra hava durumu sorduğunda "açta kendin bak" diye bir tepki almayalım akılında fazlası zarar ;) ayrıca Türkçe desteği olmazsa süper zeka olsa gine anlaşamayız :(
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