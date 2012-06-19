WSJ: Google, kendi dijital asistanı için yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı





Dijital asistan hizmeti Siri'nin Apple için gerçekten büyük bir başarı olduğunu inkar edemeyiz. iOS'un yanı sıra diğer mobil platformların kullanıcıları da Siri'ye büyük bir hayranlık duyuyorlar ve kendi cihazlarında benzeri bir deneyim yaşayabilmek adına çeşitli yollara başvuruyorlar. Durumun farkında olan Google ise; kendi dijital asistanını bir an önce kullanıma sunmak için büyük çaba gösteriyor.

The Wall Street Journal'in bugün yayınladığı akıllı telefon pazarıyla alakalı raporu, Google'ın dijital asistan hizmetini duyurmak için gaza bastığını ortaya çıkardı. Siri'ye cevap niteliğinde olacağı belirtilse de bizi çok daha farklı bir servis bekliyor olabilir.

Mountain View merkezli internet devi ve mühendislerinin en büyük hayali, Star Trek bilgisayarını gerçekten oluşturabilmek. Bu uğurda uzun süredir konumu dahi çok az sayıda yönetici tarafından bilinen Google X laboratuvarlarında gizli çalışmalar yürütülüyor. Robot teknolojileri üzerine uzmanlığı bulunan çok sayıda mühendis, uzman alımı gerçekleşmişti. Bu projenin ilk iki ürünü; sürücüsüz araba ve Google Glass olarak daha önce sergilenmişti. Üçüncü olarak, Majel kod adlı bir asistan uygulamasının çıkış yapacağı tahmin ediliyor.

Uygulama adını, Star Trek filmindeki bilgisayarı seslendiren Amerikalı aktris Majel Barrett'ten alıyor. Google'ın Siri'ye rakip olarak hazırladığı bildirilen Majel, aslında hava durumunu öğrenmek ya da benzeri işlemlerden çok daha fazlasını sunacak. Yakın zamanda duyurulan arama motoruyla ilgili Knowledge Graph yeniliği bunun en büyük örneği. Google'ın yapay zeka üzerine çalışmalar yaptığını göz önünde bulundurduğumuzda Majel'in, çok daha bilgili, sorulan sorulara daha isabetli cevaplar verebilen bir dijital asistan olacağını söyleyebiliriz.

Eğer Google, çalışma hızını istenilen düzeye çıkarabilirse önümüzdeki hafta düzenlenecek Google I/O 2012 koferansında Majel'in deneme sürümü sergilenebilir. Android cihazlarda çalışacak bu servisin yaz ayları içerisinde gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

http://online.wsj.com/article_email/SB10001424052702303379204577474794114369320-lMyQjAxMTAyMDEwODExNDgyWj.html