Wall Street Journal : Google, Samsung ve ASUS tabletlerini kendi mağazası üzerinden satacak

Google'ın kendi mağazası üzerinden mobil cihaz satışı yapma niyeti 2010 yılının başlarında Nexus One tanıtımında ortaya çıkmıştı. Ancak Nexus One modelinin online satışı konusunda Google fazla başarılı olamamıştı.





Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Google bu kez uzun soluklu olacak bir satış mağazasını bu yıl faaliyete geçirmek için planlar yapıyor. Mağazada ilk etapta akıllı telefon modeli olmayacak. Açılış ASUS Transformer serisi ve Samsung Galaxy Tab serisi ile olacak.

Bu firmaların yıl içindeki yeni ürünleri de yine mağazada yer alacak. Ayrıca Google'ın muhtemel Nexus tableti de mağazadan satın alınabilecek. Mağaza Play Store altında da faaliyet gösterebilir.





Google'ın böyle bir girişimde bulunmasının nedeni olarak perakende maliyetlerini en aza indirme isteği gösteriliyor. Apple'ın da benzer bir çevrimiçi mağazası var ve çevrimiçi satışların büyük kısmı buradan gerçekleşiyor. Bu yüzden ürün satışlarını merkezi noktalardan yönetmek de satış başarısı açısından önem taşıyor.