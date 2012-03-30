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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wall Street Journal : Google, Samsung ve ASUS tabletlerini kendi mağazası üzerinden satacak

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın kendi mağazası üzerinden mobil cihaz satışı yapma niyeti 2010 yılının başlarında Nexus One tanıtımında ortaya çıkmıştı. Ancak Nexus One modelinin online satışı konusunda Google fazla başarılı olamamıştı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Google bu kez uzun soluklu olacak bir satış mağazasını bu yıl faaliyete geçirmek için planlar yapıyor. Mağazada ilk etapta akıllı telefon modeli olmayacak. Açılış ASUS Transformer serisi ve Samsung Galaxy Tab serisi ile olacak.
Bu firmaların yıl içindeki yeni ürünleri de yine mağazada yer alacak. Ayrıca Google'ın muhtemel Nexus tableti de mağazadan satın alınabilecek. Mağaza Play Store altında da faaliyet gösterebilir.

Google'ın böyle bir girişimde bulunmasının nedeni olarak perakende maliyetlerini en aza indirme isteği gösteriliyor. Apple'ın da benzer bir çevrimiçi mağazası var ve çevrimiçi satışların büyük kısmı buradan gerçekleşiyor. Bu yüzden ürün satışlarını merkezi noktalardan yönetmek de satış başarısı açısından önem taşıyor. 

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erci501 7 yıl en beğenilen
NeverJames
sağdaki galaxy sIII mü ?

s4 o geçenlerde tanıtılmıştı nasıl hatırlamazsın
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Lordinarius 7 yıl
aga ics 4.0 çok güzel gözüküyor yahu :)
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E_Aydin35 7 yıl
Google'ın yaptığı her hamle şirketin lehine karşın atılmış olumlu işlerdir.. Bu da o hamlelerden biri ve başarısızlk yüzdesi göremiyorum..:)
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ezimuse 7 yıl
Türkiye'de sattırmazlar :)
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erci501 7 yıl
bu hareket satışları hızlandırabilir
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erci501 7 yıl en beğenilen
NeverJames
sağdaki galaxy sIII mü ?

s4 o geçenlerde tanıtılmıştı nasıl hatırlamazsın
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JohnLord 7 yıl
sağdaki galaxy sIII mü ?
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0tyldrm0 7 yıl JohnLord
NeverJames
sağdaki galaxy sIII mü ?

Galaxy Nexus :/
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