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War for the Planet of the Apes ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı

Önümüzdeki ay vizyona girecek yeni Maymunlar Cehennemi filmi War for the Planet of the Apes'in ilk gösterimi yapıldı. Film hakkında ilk eleştiriler son derece olumlu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2011 yılında vizyona giren Rise of the Planet of the Apes ile yenilenen Maymunlar Cehennemi serisi, beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. Yeni serinin üçüncü filmi olan War for the Planet of the Apes önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak.
War for the Planet of the Apes için meraklı bekleyiş sürerken, 20th Century Fox sinema eleştirmenleri için özel bir gösterim düzenledi. Bu özel gösterime katılıp filmi erkenden izleme şansı yakalayan sinema yazarları, film hakkındaki ilk görüşlerini sosyal medya üzerinde paylaştılar.
İlk iki filmi ile hem sinemaseverlerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanan yeni Maymunlar Cehennemi serisi, üçüncü filmi ile çıtayı biraz daha yükseltmiş gibi görünüyor. Zira film ile ilgili ilk yorumlar oldukça olumlu. Yönetmenliğini Matt Reeves'in üstlendiği filmden övgü ile bahseden sinema eleştirmenleri, özellikle filmin karanlık tonundan ve beklenmedik şekilde duygusal hikayesinden etkilenmiş görünüyor.
Film hakkında görüşlerini paylaşan eleştirmenlerin önemli bir kısmı War for the Planet of the Apes'i bu yazın en iyi filmi olarak tanımlamaktan çekinmedi. Film, duygusal hikayesinin yanı sıra başarılı görsel efektleri ve başrolündeki Andy Serkis'in müthiş performansı ile de övgü topladı.
Andy Serkis'in hareket yakalama (motion capture) tekniği ile Caesar'a bir kez daha hayat vereceği filmin başrollerinde Serkis'e Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval, Judy Greer ve Ty Olsson eşlik edecek. War for the Planet of the Apes, 14 Temmuz'da gösterime girecek.


https://theplaylist.net/war-planet-apes-gets-early-raves-20170616/ Yorum Yaz
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Parola_18 2 yıl en beğenilen
evrim yalanı son bulunan 300 bin yıllık insan kafatasının bulunması ile yok oldu.. ama yinede maymunlar cehennemini severim ilk 70 li yılların 5 serisi çok iyi eline su dökülemez mutlaka izlenmeli
evrim yalanı son bulunan 300 bin yıllık insan kafatasının bulunması ile yok oldu.. ama yinede maymunlar cehennemini severim ilk 70 li yılların 5 serisi çok iyi...
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Hobar 2 yıl
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sufistike 2 yıl
Serinin en iyi filmi deniyor hadi bakalım.
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siyahtemas 2 yıl
evrim olayı bilinenin tersinedir... ispat olarak, giderek eşeğe evrilen insanımsıları sıkça çevrenizde, haberlerde görebilirsiniz... insan, yaratılmışların en şereflisi iken, en aşağılığı ve en şerefsizi de olabiliyor...
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MessiTugi 2 yıl
Konu nerden nereye gelmiş

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KaleyDeskop 2 yıl
attack on titan'ı bu bütçeyle yapsalar daha iyi olurdu :)
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Hobar 2 yıl
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WarSaw 2 yıl
bu tarz maymuncuk filmleri çokta sarmıyor artık
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firat_kilic 2 yıl
iyi bizim ülkede şimdilik yasak değil :)
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Parola_18 2 yıl en beğenilen
evrim yalanı son bulunan 300 bin yıllık insan kafatasının bulunması ile yok oldu.. ama yinede maymunlar cehennemini severim ilk 70 li yılların 5 serisi çok iyi eline su dökülemez mutlaka izlenmeli
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Exterminio 2 yıl Parola_18
Evrim yalanı mı

Kusura bakma da evrime inanmıyorsan neye inanıyorsun

Ha bu arada, homo sapiensin öncüllerinin iskelet ve kafatası örnekleri hala bulunmaya devam ediyor. İşin garip tarafı, bu teorinin dine saldırısı yok. Dinler kendi üzerine alınıyorlar
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hasomen 2 yıl Parola_18
Evrimle alakası yok yalnız bu filmin maymunların akıllanmasının sorumlusu insanlar zaten. İlk filmi izlememişsin sanırım çok komik bir yorum olmuş
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firat_kilic 2 yıl Parola_18
belki insanın c vitamini sentezleyen genlerinin 200bin yıl önce bozulup artık dışarıdan c vitaminine gereksinimi olduğu ile konuyu bağlayabilirsin... bilim neyi ispatlar ise din evrile evrile ona uyar... // ha bu arada dağ keçileri günde 13grdan 100gra kadar ascorbic acid sentezleyebiliyor... olabiliteleri a ve b olarak görmek çok yanlış.. uzay 6yön... ek teorilerde gelebilir.. ayrıca iletişim iki yönlü...
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