War for the Planet of the Apes ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı

2011 yılında vizyona giren Rise of the Planet of the Apes ile yenilenen Maymunlar Cehennemi serisi, beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. Yeni serinin üçüncü filmi olan War for the Planet of the Apes önümüzdeki ay sinemaseverler ile buluşacak.

War for the Planet of the Apes için meraklı bekleyiş sürerken, 20th Century Fox sinema eleştirmenleri için özel bir gösterim düzenledi. Bu özel gösterime katılıp filmi erkenden izleme şansı yakalayan sinema yazarları, film hakkındaki ilk görüşlerini sosyal medya üzerinde paylaştılar.

İlk iki filmi ile hem sinemaseverlerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanan yeni Maymunlar Cehennemi serisi, üçüncü filmi ile çıtayı biraz daha yükseltmiş gibi görünüyor. Zira film ile ilgili ilk yorumlar oldukça olumlu. Yönetmenliğini Matt Reeves'in üstlendiği filmden övgü ile bahseden sinema eleştirmenleri, özellikle filmin karanlık tonundan ve beklenmedik şekilde duygusal hikayesinden etkilenmiş görünüyor.

Film hakkında görüşlerini paylaşan eleştirmenlerin önemli bir kısmı War for the Planet of the Apes'i bu yazın en iyi filmi olarak tanımlamaktan çekinmedi. Film, duygusal hikayesinin yanı sıra başarılı görsel efektleri ve başrolündeki Andy Serkis'in müthiş performansı ile de övgü topladı.

Andy Serkis'in hareket yakalama (motion capture) tekniği ile Caesar'a bir kez daha hayat vereceği filmin başrollerinde Serkis'e Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval, Judy Greer ve Ty Olsson eşlik edecek. War for the Planet of the Apes, 14 Temmuz'da gösterime girecek.





https://theplaylist.net/war-planet-apes-gets-early-raves-20170616/