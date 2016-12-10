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War for the Planet of the Apes'in ilk fragmanı yayınlandı

Yeni Maymunlar Cehennemi serisinin üçüncü filmi olan War for the Planet of the Apes'in ilk fragmanı yayınlandı. Yeni filmde insanlar ile maymunlar arasındaki savaş iyice kızışacak gibi görünüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2011 yılında vizyona giren Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes) ile başlayan yeni Maymunlar Cehennemi serisi beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Yeni serinin üçüncü filmi olan War for the Planet of the Apes, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak. War for the Planet of the Apes için bekleyiş sürerken, 20th Century Fox filmin ilk fragmanını yayınladı.
Serinin ikinci filmi Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes)'nin de yönetmeni olan Matt Reeves'in yönettiği film, Caesar önderliğindeki zeki maymunların hikayesini anlatmaya devam edecek. War for the Planet of the Apes'in hikayesi, ikinci filmin bıraktığı yerin iki yıl sonrasında geçiyor ve insanlar ile maymunlar arasındaki savaşın iki taraf için de yok olmama mücadelesi haline gelmesini anlatıyor.
Hareket yakalama (motion capture) tekniği ile harikalar yaratan Andy Serkis'in bir kez daha Caesar rolünü canlandıracağı filmin başrollerinde Serkis'e Woody Harrelson, Judy Greer, Steve Zahn ve Gabriel Chavvaria eşlik edecek. Yayınlanan bu ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran War for the Planet of the Apes; 14 Temmuz 2017'de vizyona girecek.

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Paorus 2 yıl

Ben bu filmin çıkması için 6 yıl bekledim güzel bişey çıkıcak gibi hissediyorum ilk filmini bayağı sevdim
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obili 2 yıl
Maymunlar ve insanlar arsında savaş ... Gezegen maymunların hakimiyetine geçtiğine göre demek ki maymunlar kazanacak. Hasssstala vista ... Görsellik de bir yere kadar arkadaş. Serinin içine etme kokuları geliyor.
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Glorfindel1907 2 yıl
Caesar'ın oyunculuğu çok iyi çok seviyorum bu karakteri

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Kulak Misafiri 2 yıl
Ceaser akıcı konuşmaya başlamış artık. Cümle kuruyor. Ben yeniden çevrilen filmler arasında en başarılı bu filmi buluyorum açıkçası. Aşama aşama yavaş yavaş işledi film. Tabiri caizse yedire yedire seri kemale erdi. Son film de bu seriye yakışır şekilde olacaktır eminim. Merakla bekliyorum.
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Angel of the Lord 2 yıl
Savaşın bu kadar büyümesi bir garip geldi. İlk iki film oldukça güzeldi. Ve Andy Serkis...
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Tugrul_512bit 2 yıl
Bir şempanze vücut olarak 5 insan gücündedir ve saniyede 180fps görebildiği için counterstrike turnuvalarına sokmak yasaktır.
Bir orangutan, kendinin iki katı ağırlığındaki sumo güreşçisini ip çekme yarışmasında yener..
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