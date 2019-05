War for the Planet of the Apes'in ilk fragmanı yayınlandı

2011 yılında vizyona giren Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes) ile başlayan yeni Maymunlar Cehennemi serisi beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Yeni serinin üçüncü filmi olan War for the Planet of the Apes, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak. War for the Planet of the Apes için bekleyiş sürerken, 20th Century Fox filmin ilk fragmanını yayınladı.

Serinin ikinci filmi Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes)'nin de yönetmeni olan Matt Reeves'in yönettiği film, Caesar önderliğindeki zeki maymunların hikayesini anlatmaya devam edecek. War for the Planet of the Apes'in hikayesi, ikinci filmin bıraktığı yerin iki yıl sonrasında geçiyor ve insanlar ile maymunlar arasındaki savaşın iki taraf için de yok olmama mücadelesi haline gelmesini anlatıyor.

Hareket yakalama (motion capture) tekniği ile harikalar yaratan Andy Serkis'in bir kez daha Caesar rolünü canlandıracağı filmin başrollerinde Serkis'e Woody Harrelson, Judy Greer, Steve Zahn ve Gabriel Chavvaria eşlik edecek. Yayınlanan bu ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran War for the Planet of the Apes; 14 Temmuz 2017'de vizyona girecek.