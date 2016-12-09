Spider-Man: Homecoming'in ilk fragmanı yayınlandı

Çizgi roman dünyasının en sevilen karakterlerinin başında gelen Örümcek-Adam, beyaz perdede şansını bir kez daha denemeye hazırlanıyor. 2000'li yılların başlarında Sam Raimi tarafından çekilen üç Spider-Man filminin ardından seri yenilenmiş ve The Amazing Spider-Man adı altında ikinci bir film serisi çekilmişti. Ne varki başrolünü Andrew Garfield'ın üstlendiği bu seri beklenen ilgiyi görmedi ve iki filmin ardından sonlandırıldı.

Durum böyle olunca, Örümcek-Adam'ın film haklarını elinde bulunduran Sony çareyi Marvel ile anlaşmakta buldu. Sony ve Marvel arasında imzalanan dev anlaşma, Örümcek-Adam'ın Marvel sinematik evrenine dahil olmasına izin verirken, yeni bir Örümcek-Adam çekme görevini de Marvel'e verdi. İlk olarak bu yılın başında vizyona giren Captain America: Civil War'da karşımıza çıkan yeni Örümcek-Adam, önümüzdeki yıl bireysel filmi Spider-Man: Homecoming (Örümcek-Adam: Yuvaya Dönüş) ile geri dönecek.

Yıllar sonra Marvel tarafından hazırlanan ilk Örümcek-Adam filmi olması ile sinemaseverleri heyecanlandıran Spider-Man: Homecoming için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan bu ilk fragmanda Peter Parker ve Tony Stark (Iron Man)'i bir kez daha bir arada görüyoruz. Ayrıca filmin asıl kötü adamı olacak Vulture (Michael Keaton) da bu fragman ile birlikte ilk kez görülmüş oldu.

Örümcek-Adam'ı genç oyuncu Tom Holland'ın canlandıracağı Homecoming'de, önceki filmlerde gördüğümüzden daha genç bir Peter Parker izleyeceğiz. Homecoming ile başlayacak yeni Spider-Man serisinin her filminde Parker'ın lisedeki bir yılı işlenecek. Parker bir yandan yeni kazandığı güçleri kullanarak kahraman olma yolunda ilerlerken, bir yandan da gündelik hayatın zorlukları ile başa çıkmak zorunda kalacak.

Cop Car filmi ile adını duyuran Jon Watts'ın yönettiği filmin başrollerinde Holland'a Robert Downey Jr, Marisa Tomei, Michael Keaton, Zendaya ve Donald Glover'ın eşlik edecek. Spider-Man: Homecoming, 7 Temmuz 2017'de vizyona girecek.