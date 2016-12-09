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Spider-Man: Homecoming'in ilk fragmanı yayınlandı

Merakla beklenen yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Homecoming'in ilk fragmanı yayınlandı. Marvel tarafından hazırlanan Homecoming'de Örümcek-Adam'a Iron Man de eşlik edecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,1b
1
40
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman dünyasının en sevilen karakterlerinin başında gelen Örümcek-Adam, beyaz perdede şansını bir kez daha denemeye hazırlanıyor. 2000'li yılların başlarında Sam Raimi tarafından çekilen üç Spider-Man filminin ardından seri yenilenmiş ve The Amazing Spider-Man adı altında ikinci bir film serisi çekilmişti. Ne varki başrolünü Andrew Garfield'ın üstlendiği bu seri beklenen ilgiyi görmedi ve iki filmin ardından sonlandırıldı.
Durum böyle olunca, Örümcek-Adam'ın film haklarını elinde bulunduran Sony çareyi Marvel ile anlaşmakta buldu. Sony ve Marvel arasında imzalanan dev anlaşma, Örümcek-Adam'ın Marvel sinematik evrenine dahil olmasına izin verirken, yeni bir Örümcek-Adam çekme görevini de Marvel'e verdi. İlk olarak bu yılın başında vizyona giren Captain America: Civil War'da karşımıza çıkan yeni Örümcek-Adam, önümüzdeki yıl bireysel filmi Spider-Man: Homecoming (Örümcek-Adam: Yuvaya Dönüş) ile geri dönecek.
Yıllar sonra Marvel tarafından hazırlanan ilk Örümcek-Adam filmi olması ile sinemaseverleri heyecanlandıran Spider-Man: Homecoming için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan bu ilk fragmanda Peter Parker ve Tony Stark (Iron Man)'i bir kez daha bir arada görüyoruz. Ayrıca filmin asıl kötü adamı olacak Vulture (Michael Keaton) da bu fragman ile birlikte ilk kez görülmüş oldu.
Örümcek-Adam'ı genç oyuncu Tom Holland'ın canlandıracağı Homecoming'de, önceki filmlerde gördüğümüzden daha genç bir Peter Parker izleyeceğiz. Homecoming ile başlayacak yeni Spider-Man serisinin her filminde Parker'ın lisedeki bir yılı işlenecek. Parker bir yandan yeni kazandığı güçleri kullanarak kahraman olma yolunda ilerlerken, bir yandan da gündelik hayatın zorlukları ile başa çıkmak zorunda kalacak.
Cop Car filmi ile adını duyuran Jon Watts'ın yönettiği filmin başrollerinde Holland'a Robert Downey Jr, Marisa Tomei, Michael Keaton, Zendaya ve Donald Glover'ın eşlik edecek. Spider-Man: Homecoming, 7 Temmuz 2017'de vizyona girecek.

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pataron 2 yıl en beğenilen
Mary Jane'i kim siyahi yaptıysa Allah onların birliklerini bozsun, evlerini böcekler bassın, gece uyuyamasınlar, yazın tek bir sivri sinek tarafından defalarca taciz edilsinler.
Mary Jane'i kim siyahi yaptıysa Allah onların birliklerini bozsun, evlerini böcekler bassın, gece uyuyamasınlar, yazın tek bir sivri sinek tarafından defalarca ...
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alprkrkmz 2 yıl
Tobey Maguire den sonra tat vermedi maalesef. O kadar alışmışız ki Tobey den başkasına oturmuyor gibi o karakter.
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Devian 2 yıl alprkrkmz
Orijinalden alıntı: alprkrkmz
Tobey Maguire den sonra tat vermedi maalesef. O kadar alışmışız ki Tobey den başkasına oturmuyor gibi o karakter.

NEREDEN
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

NEREYE
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

SPİDERMAN (2020)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Orijinalden alıntı: alprkrkmzTobey Maguire den sonra tat vermedi maalesef. O kadar alışmışız ki Tobey den başkasına oturmuyor gibi o karakter....
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Captain_Ivy 2 yıl
Göğüsünün üzerindeki örümcek simgesi ne garip olmuş öyle? Eskisi daha havalıydı..
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yunus626emre 2 yıl
Valla komiği momiği bilmem de örümcek ısırığından sonra kasların cıkması kadar saçma bir şey olamaz
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JusticeLeague 2 yıl
Onu arıyoruz.. onu özlüyoruz..
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BiilimAdamı 2 yıl
Güzel fragman beğendim, son zamanlarda illuminati yi heryerde vurguluyorlar.
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freshwind 2 yıl
15 yaş ve altının beğeneceği bir film olacaktır. diğerleri için pöhhh
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Whippoorwill 2 yıl
Eskisinin üzerine çıkan her örümcek adam filmi daha kötüye gidiyordu şimdi de değişmeyecek sanırım.
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blackzeros 2 yıl
rezalet...
marvel'in son filmleri iyice sacma sapan , imdbdeki puan sisirmeleriyle olmuyor bu isler.
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MARVEL 2 yıl
Fragman güzel ancak gözler her zaman Tobey başkanı aradığı için, izlerken maalesef her zaman bir hüzünlenme olacak.
Böylesi zaten BİR DAHA GELMEZ
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MALTHAEL 2 yıl
Örümcük adamı ne hale soktular , benim çocukluğumun en iyi çizgi filmlerinden birisiydi . Okula geç kalırdım sabah bunu izleyeceğim diye

Bahsettiğim seri bu . TV nin karşısında zoomlanırdık ALLAH'ım nasıl da izlerdik , felicia hardy karakterini her zaman mary jane watson dan daha çok severdim . Mary ekrana çıkınca git lan gudubet karı diyordum
...
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WB 2 yıl
Ilk filmde ana karakterle birlikte yan karakterleri de sevmistik, bunun ciddi etkisinin oldugunu dusunuyorum, ayrica filmde gecen mekanlar da seyirciye sicak gelmisti. Fragmanda bunu cok hissemedim ancak elbette marvel kalitesi ortaya iyi bir sonuc cikartabilir..
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