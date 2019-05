War for the Planet of the Apes'in yeni fragmanı yayınlandı

2011 yılında vizyona giren Rise of the Planet of the Apes ile yenilenen Maymunlar Cehennemi serisi, beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. Yeni serinin üçüncü filmi olan War for the Planet of the Apes bu yaz sinemaseverler ile buluşacak. War for the Planet of the Apes için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Dawn of the Planet of the Apes'in de yönetmeni olan Matt Reeves'in yönetmenliğini üstlendiği War for the Planet of the Apes, Caesar önderliğindeki maymunlar ile insanlar arasındaki savaşı anlatıyor. Film, ikinci filmin sonunda ilk izlerini gördüğümüz savaşın başlamasından iki yıl sonrada geçiyor. Colonel (Woody Harrelson) tarafından öldürülen halkının intikamını almak isteyen Caesar, Colonel ve takipçileri ile karşı karşıya gelecek.

Andy Serkis'in bir kez daha hareket yakalama (motion capture) tekniği ile Caesar'a hayat vereceği filmin başrollerinde Serkis'e Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval, Judy Greer ve Ty Olsson eşlik edecek. War for the Planet of the Apes, 14 Temmuz'da gösterime girecek.

