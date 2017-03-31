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War for the Planet of the Apes'in yeni fragmanı yayınlandı

Yeni Maymunlar Cehennemi serisinin üçüncü filmi olan War for the Planet of the Apes'ten yeni bir fragman yayınlandı. Film, Caesar önderliğindeki maymunlar ile insanları karşı karşıya getiriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2011 yılında vizyona giren Rise of the Planet of the Apes ile yenilenen Maymunlar Cehennemi serisi, beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. Yeni serinin üçüncü filmi olan War for the Planet of the Apes bu yaz sinemaseverler ile buluşacak. War for the Planet of the Apes için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.
Dawn of the Planet of the Apes'in de yönetmeni olan Matt Reeves'in yönetmenliğini üstlendiği War for the Planet of the Apes, Caesar önderliğindeki maymunlar ile insanlar arasındaki savaşı anlatıyor. Film, ikinci filmin sonunda ilk izlerini gördüğümüz savaşın başlamasından iki yıl sonrada geçiyor. Colonel (Woody Harrelson) tarafından öldürülen halkının intikamını almak isteyen Caesar, Colonel ve takipçileri ile karşı karşıya gelecek.
Andy Serkis'in bir kez daha hareket yakalama (motion capture) tekniği ile Caesar'a hayat vereceği filmin başrollerinde Serkis'e Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval, Judy Greer ve Ty Olsson eşlik edecek. War for the Planet of the Apes, 14 Temmuz'da gösterime girecek.

http://deadline.com/2017/03/war-for-the-planet-of-the-apes-trailer-woody-harrelson-video-1202056025/ Yorum Yaz
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axaxa 2 yıl
Darwinciler bunu beğendi :D şaka şaka
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tobepeople 2 yıl
4.Film yolda uzaylılara karşı maymunlar ve insanlar kuvveti :D
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brshr 2 yıl
hiç sevmem bu seriyi.
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strathmorea 2 yıl
Giriş, gelişme ve sonuç. Resmen filmin özetini izlediniz. Son sahnelerine kadar gösteriliyor artık. Bunu bilerek filme gider miyim, gitmem. Ne seyir zevki kaldı ne adam gibi sürprizi.
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LeSRiSeL 2 yıl
bu yönetmenler senaristler insanlığı hep kötü gösteriyor günümüzde belki o yönde ilerliyor olabilir ama bir kıyamet sonrası kalan insanların her türlü pisliği yapacak
konumda olacaklarına inanmıyorum..Neden zaten kıyamet kopmuş bi avuç insan kalmış mücadelenin anlamı kalmamış koca dünya birkaç milyon insana kalmış ne gerek var :)
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Amd64x2 2 yıl LeSRiSeL
LeSRiSeL
bu yönetmenler senaristler insanlığı hep kötü gösteriyor günümüzde belki o yönde ilerliyor olabilir ama bir kıyamet sonrası kalan insanların her türlü pisliği yapacak
konumda olacaklarına inanmıyorum..Neden zaten kıyamet kopmuş bi avuç insan kalmış mücadelenin anlamı kalmamış koca dünya birkaç milyon insana kalmış ne gerek var :)

En son 65 milyon yıl önceki dinazorları da yok eden, felaket(ler) benzeri bir olayı kastediyorsanız ayrı, ama dini kaynaklarda geçen kıyametten bahsediyorsak sonrası diye bir şey yok hocam, yani dünyevi bir kaygı yok, teolojik bir tartışma içine girme niyetinde değilim, kıyamet koptuysa artık ahiret hayatı başlamış demektir, inanıp inanmamakta tabi ki herkes özgür, zaten konumuzda bu değil. Bir düzeltme olarak kabul edin lütfen.
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TheLastNinja 2 yıl
Bildiğin insan olmuş artık bu, belinde altı patlar, sırtında winchester :D
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mcebi001 2 yıl
Geldi gene tipini................................şaka şaka güzel filmdir kendileri
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