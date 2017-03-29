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Tomb Raider filminden ilk görüntüler yayınlandı

Sevilen oyun serisinden uyarlanan Tomb Raider filminden ilk görüntüler yayınlandı. Görüntülerde genç oyuncu Alicia Vikander'ı Lara Croft olarak ilk kez görme şansı yakalıyoruz.
2 yıl
4,8b
1
24
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Tomb Raider bir kez daha beyaz perdeye geliyor. Daha önce başrolünü Angelina Jolie'nin üstlendiği iki film ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Tomb Raider, bu kez yeni bir yıldızla ve yenilenmiş bir hikaye ile dönüyor. Çekimleri devam eden yeni Tomb Raider filmi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk görüntüler paylaşıldı.
Warner Bros tarafından yayınlanan bu ilk görüntülerde, genç oyuncu Alicia Vikander'ı ilk kez Lara Croft olarak görme şansı yakalıyoruz. Bu görüntülerden de anlaşılabileceği gibi yeni film, 2013 yılında yayınlanan Tomb Raider ile başlayan ve Rise of the Tomb Raider ile devam eden yeni oyun serisi ile benzerlikler taşıyor. Daha genç bir Lara Croft'un hikayesini anlatan yeni seri, ilk macerasındaki Croft'un hayatta kalma mücadelesini anlatıyordu.
Norveçli yönetmen Roar Uthaug'un yönettiği film de benzer bir hikaye anlatacak. Babasının 5 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından kendisine miras kalan dev şirketin başına geçmeyi reddeden ve Londra'da bisikletli kurye olarak çalışan Croft, yıllar sonra babasını bulmak için zorlu bir maceraya atılıyor.
Tomb Raider'ın başrollerinde Alicia Vikander'a Dominic West, Walton Goggins ve Daniel Wu eşlik edecek. Film 16 Mart 2018'de gösterime girecek.

http://collider.com/tomb-raider-movie-images-alicia-vikander/ Yorum Yaz
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GLaDiaTR01 2 yıl en beğenilen
Angelinayı özleyeceğiz anlaşılan
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murettep 2 yıl
bu kadına çirkin diyen tipler de damacanaya hallenen tipler. Kocası assasins creed, bu tomb raider oyunların filmlerini iyi parsellemişler :D
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veteriner69 2 yıl
Şöyle bir tip olaydı, iyiydi.


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rapboy3one 2 yıl
örnek verecek olursam ; god of war karakterine obez birini koymak kadar saçma bir oyuncu seçimi.Gögüs ve dudak bariz Tomb Raider simgesi.Böyle kütük gibi bir oyuncuyu neden seçiyorlar anlamış değilim.
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Erasmus78 2 yıl
Daha önce de söylemiştim; NCIS:LA in baş rol oyuncularından Daniela Ruah bana göre bu rolün tek adresi idi.

Saçlarını toplayınca gayet benziyor.

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Fizikte ise azı yok fazlası bile var. :D

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brshr 2 yıl
yanlış hatun seçmişler. Bu hatun bir kere görünüş açısından o güç hissiyatını vermiyor. Algısı düşük
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1ses1 2 yıl
Bari dudaklardan benzetselerdi bassınlar botoksu
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huseyincarnege 2 yıl
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neden böle birinin oymadanı düşünmeden edemiyor insan :S
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0MG90 2 yıl
İkizler çok küçük. Böyle Tomb Raider mı olur?
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-HKN- 2 yıl
Alicia Vikander gayet hoş ve güzel bir kadındır, tüm filmlerini de izlemişimdir. Özellikler "Ex Machina" ve "The Danish Girl" filmindeki performansı üst düzeydir. Kendine has bir masumiyeti ve gizemli bir havası vardır her zaman.
Ancak Tomb Raider karakteri gerek oyunlarda gerekse önceki filmlerde her zaman seksapalitesi ile vucüt bulmuş bir karakterdir. Bu durumdan mütevellit ki ben de oyuncu seçimini pek başarılı bulamadım. Yine de ön yargı kötüdür, bekleyip görmek gerek...
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a_y_k_u_t 2 yıl
Meme istiyoruzzzzzzzzzzzzzz
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axaxa 2 yıl
Angelina'dan sonra kimi koysan sırıtır zaten :)
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huhuq 2 yıl
oyuncuyu sevmedim., resimlere, konuyu bilmeden bakan başka bir diye düşünür.
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