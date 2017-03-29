Tomb Raider filminden ilk görüntüler yayınlandı

Oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Tomb Raider bir kez daha beyaz perdeye geliyor. Daha önce başrolünü Angelina Jolie'nin üstlendiği iki film ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Tomb Raider, bu kez yeni bir yıldızla ve yenilenmiş bir hikaye ile dönüyor. Çekimleri devam eden yeni Tomb Raider filmi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk görüntüler paylaşıldı.

Warner Bros tarafından yayınlanan bu ilk görüntülerde, genç oyuncu Alicia Vikander'ı ilk kez Lara Croft olarak görme şansı yakalıyoruz. Bu görüntülerden de anlaşılabileceği gibi yeni film, 2013 yılında yayınlanan Tomb Raider ile başlayan ve Rise of the Tomb Raider ile devam eden yeni oyun serisi ile benzerlikler taşıyor. Daha genç bir Lara Croft'un hikayesini anlatan yeni seri, ilk macerasındaki Croft'un hayatta kalma mücadelesini anlatıyordu.

Norveçli yönetmen Roar Uthaug'un yönettiği film de benzer bir hikaye anlatacak. Babasının 5 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından kendisine miras kalan dev şirketin başına geçmeyi reddeden ve Londra'da bisikletli kurye olarak çalışan Croft, yıllar sonra babasını bulmak için zorlu bir maceraya atılıyor.

Tomb Raider'ın başrollerinde Alicia Vikander'a Dominic West, Walton Goggins ve Daniel Wu eşlik edecek. Film 16 Mart 2018'de gösterime girecek.

http://collider.com/tomb-raider-movie-images-alicia-vikander/