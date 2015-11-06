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Warcraft filminden ilk fragman yayınlandı

Merakla beklenen Warcraft filminden ilk uzun fragman yayınlandı. İnsanlar ve orklar arasındaki savaşı anlatan film, bugüne kadar çekilen en iyi oyun uyarlaması olmaya aday görünüyor.
3 yıl
6,1b
1
55
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Warcraft filminden ilk fragman yayınlandı
 Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en sevilen RPG serileri arasında yer alan Warcraft, beyaz perdeye taşınıyor. Tüm dünyada milyonlarca Warcraft hayranı tarafından heyecanla beklenen Warcraft filmi için hazırlıklar devam ederken, filmden ilk fragman yayınlandı.

Moon ve Source Code filmleri ile yönetmenlik kariyerine müthiş bir başlangıç yapan genç yönetmen Duncan Jones öncülüğünde hazırlanan Warcraft filmi, insanlar ve orklar arasındaki savaşın başlangıcını anlatıyor. Ölmekte olan evlerinden ayrılarak Azeroth'a gelen orklar, bu diyarda yaşayan insanlarla kanlı bir savaşa tutuşuyor. Her iki taraf için de karanlık bir devrin başlangıcı olabilecek bu savaşı durdurmak için insan ve orkların birlikte çalışması gerekiyor.
 
Warcraft filminden ilk fragman yayınlandı
Warcraft, pek alışık olmadığımız bir yol izleyerek hikayeyi hem insanların hem de orkların tarafından anlatıyor. Bu çift taraflı yapıyı gözler önüne seren ilk fragmanda, orkların etkileyici tasarımı ve filmin müthiş görselliği dikkat çekiyor.
 Başrollerinde Travis Fimmel, Ben Foster, Toby Kebbell, Dominci Cooper, Paula Patton, Robert Kazinsky, Ruth Negga ve Daniel Wu'yu izleyeceğimiz Warcraft, 10 Haziran 2016'da vizyona girecek
.

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WHITE_Wolf 3 yıl en beğenilen
Cgi ile gerçek oyuncuların bir arada olduğu sahneler çok göze batıyor ışıklandırmayı ayarlayamamışlar oyuncular sahnenin üstüne yapıştırılmış gibi duruyor.
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strathmorea 3 yıl
Oyun, konu ve evren olarak tabi ki tartışılmaz fakat film fragmandan çok sağlam gelmedi. Efektlere fena yüklenmişler o da tadı kaçırmış gibi. Yani 300 spartalı filminde oyuncuların ayakları gerçekte toprağa bile değmemişti. Bu da bir başka cgı faciası olabilir. Efektler tabii olacak ama suyu çıkarsa ve kaliteli değilse işte o zaman filmin atmosferi yerle bir olabiliyor.
Oyun, konu ve evren olarak tabi ki tartışılmaz fakat film fragmandan çok sağlam gelmedi. Efektlere fena yüklenmişler o da tadı kaçırmış gibi. Yani 300 spartalı ...
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Vespucci 3 yıl
Bu film balon cikacak. Alintilarsiniz.
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The Red Devil 3 yıl Vespucci
Vespucci

Bu film balon cikacak. Alintilarsiniz.

Bence de iyi para kaldırırlar ama balon çıkacak
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Oda Kokusu 3 yıl
Lol ün de filmi çıksa keşke
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Master_Evil 3 yıl
içinde warcraft olan şey satar
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Theloneride 3 yıl
Kesinllikle gitmem lazım
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chtsydn 3 yıl
Yüzüklerin efendisinin bu kadar overrated bir film olmasının sebebini tam olarak çözemesem de, eğer yüzüklerin efendisi olduysa Warcraft da olmalı diye düşünüyoum. Fragman da gayet güzel beğendim.
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DH Misafiri 3 yıl
İlk defa düzgün bi oyundan uyarlama film geliyo galiba
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D. 3 yıl
Ragnar varsa bizde varız
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JusticeLeague 3 yıl
Gayet güzel görünüyo film. Man of Steel benzeri soundtrack kullanılmış frsgmanda da
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Asmodian 3 yıl
Elfler, taurenler, druidler, undeadlar felan yok mu beyler?

Sadece orklar ve insanlar var fragmanda?
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Amore 3 yıl
İlk trailere göre karar vermek zor. Blizzard'dan dolayı grafikler ve efektlerde hiçbir şekilde sıkıntı olmaz ama yönetmen ve oyunculuk çok önemli. Umarım dungeons and dragons gibi 2. sınıf bir film olmaz.
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BekirTemel 3 yıl
Yüzüklerin efendisine benzesin yeter,seyirci çeker her türlü.
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freshwind 3 yıl
2. Sınıf bir film havası var. Ama yinede izlerim fantastik film olsun yeterki :-)
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Anomalist 3 yıl
Uzun saçlı Ragnar.


Oyunu oynamadım ama filmi çok yapmacık gibi. Hobbit'teki gibi yeşile abanmamışlardır umarım.
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