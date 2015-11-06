Warcraft filminden ilk fragman yayınlandı

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en sevilen RPG serileri arasında yer alan Warcraft, beyaz perdeye taşınıyor. Tüm dünyada milyonlarca Warcraft hayranı tarafından heyecanla beklenen Warcraft filmi için hazırlıklar devam ederken, filmden ilk fragman yayınlandı.

Moon ve Source Code filmleri ile yönetmenlik kariyerine müthiş bir başlangıç yapan genç yönetmen Duncan Jones öncülüğünde hazırlanan Warcraft filmi, insanlar ve orklar arasındaki savaşın başlangıcını anlatıyor. Ölmekte olan evlerinden ayrılarak Azeroth'a gelen orklar, bu diyarda yaşayan insanlarla kanlı bir savaşa tutuşuyor. Her iki taraf için de karanlık bir devrin başlangıcı olabilecek bu savaşı durdurmak için insan ve orkların birlikte çalışması gerekiyor.

Warcraft, pek alışık olmadığımız bir yol izleyerek hikayeyi hem insanların hem de orkların tarafından anlatıyor. Bu çift taraflı yapıyı gözler önüne seren ilk fragmanda, orkların etkileyici tasarımı ve filmin müthiş görselliği dikkat çekiyor.

Başrollerinde Travis Fimmel, Ben Foster, Toby Kebbell, Dominci Cooper, Paula Patton, Robert Kazinsky, Ruth Negga ve Daniel Wu'yu izleyeceğimiz Warcraft, 10 Haziran 2016'da vizyona girecek

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