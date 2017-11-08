Waymo tamamen otonom sürüşe geçmeye hazırlanıyor

Google geçtiğimiz yılın sonlarına doğru otonom araç geliştirme işini farklı bir birime devretmiş ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'ye bağlı olan Waymo şirketi kurulmuştu. Bağımsız bir birim haline geldikten sonra uzun yıllardır sürdürdüğü otonom araç geliştirme çalışmalarını, otonom araç testleriyle desteklemeye başlayan Waymo, otonom araçlar için bir dönüm noktasını geride bırakmış durumda. Waymo'nun CEO'su John Krafcik'in Lizbon'da gerçekleşen Web Zirvesi'nde yaptığı açıklamaya göre şirket bir süre önce, herhangi bir insan direksiyon başında olmaksızın otonom araç testlerini gerçekleştirmeye başlamış.





Sürücü Koltuğunda Kimse Yok

Otonom araç testleri gerçekleştiren şirketler, test esnasında istenmeyen, tehlikeli bir durumun gerçekleşmesi halinde olaya anında müdahale edebilmek için sürücü koltuğunda bir şoförün oturmasını tercih ediyor. Otonom araç testlerini Chrysler Pacifica minivanları ile gerçekleştiren Waymo da bu yöntemi tercih ediyordu ancak John Krafcik'in açıklamalarına göre şirket geçtiğimiz ayın ortasından beri bu güvenlik önlemini kullanmaktan vazgeçmiş. Tamamen otonom araç geliştirmek için çalışmaları hızlandıran şirket artık araçların ön koltuğunda kimseyi oturtmuyor, sadece sürücü koltuğunun arkasında bir Waymo çalışanının oturmasını istiyor.





Waymo, 4.seviye otonom sürüş teknolojisi olarak değerlendirilen(Waymo bunu tamamen otonom sürüş olarak adlandırsa da) yeni otonom teknolojisini şimdilik sadece Arizona eyaletinin Chandler bölgesinde test ediyor. Yaklaşık 258 kilometrekarelik alanda gerçekleştirilen testler önümüzdeki aylarda daha geniş bölgelere yayılacak. Ayrıca John Krafcik, testlerin halka açık olacağını yani bölgedeki vatandaşların ücretsiz bir şekilde otonom araçları test edebileceğinin de müjdesini verdi. Waymo daha önce nisan ayında da benzer bir şekilde yüzlerce kişinin otonom teknolojisini ücretsiz bir şekilde test etmesine izin vermişti ancak bu sefer testler biraz daha farklı olacak zira testlerde sürücü koltuğunda kimsenin oturmaması planlanıyor.





Yeni Butonlar Devrede

Şirketin ticari kullanıma geçmeden önce daha fazla veri toplamak adına gerçekleştireceği testlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise araç içindeki yeni yapılanma. Arka koltuğa oturan kişilerin üst kısımda yer alan bir çalıştırma butonu ile harekete geçen otomobillerde sürücü koltuğunun arka kısmında yolculukla ilgili; kalan mesafe, bulunulan nokta, hız gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca kapıları kilitlemek ve doğrudan Waymo müşteri hizmetleriyle iletişime geçmek için kullanılabilen butonlar da mevcut.





Tabi Waymo yeni otonom sürüş teknolojisini filolarına entegre edip ticari kullanıma sunmadan önce çok sayıda test gerçekleştirecek ancak şirketin çalışmaları tamamen otonom sürüş için çok fazla beklememize gerek kalmayacağını gösteriyor.

https://electrek.co/2017/11/07/waymo-self-driving-car-no-humans-public-ride-service/