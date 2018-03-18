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Waymo ücretsiz otonom test sürüşlerini başlattı

Google'ın otonom araç iştiraki Waymo, ABD'nin Arizona eyaletinde sunduğu pilot program ile insanların ücretsiz olarak sürücüsüz araçları test etmesine olanak sağladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Otomobil üreticilerinin yanı sıra Apple, Google ve Uber gibi şirketler de otonom araçlara yönelik çalışmalar yürütüyor ancak bu araçların insanlar tarafından tercih edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz yıl Amerikan Otomobil Derneği tarafından yapılan bir araştırmada ABD halkının yarısından fazlası(yüzde 63'ü) sürücüsüz bir araca binmekten endişe duyacağını belirtmişti. Google'ın otonom araç iştiraki Waymo ise bu endişeleri gidermek adına ücretsiz bir pilot program başlattı. Şirket; belli şartlar altında otomobil üreticilerinin, içinde sürücü bulunmaksızın otonom araç testleri yapmasına izin veren Arizona eyaletinde vatandaşlara teknolojisini ücretsiz test ettirdi.

Katılımcılar oldukça rahat 

Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde gerçekleştirilen testlerde, programa katılmak için başvuran kişiler Waymo tarafından otonom sürüş teknolojisi entegre edilen Chrysler Pacifica minivanlar ile gezintiye çıktı. Şehirde, otonom sürüş teknolojisini test eden ilk kişiler olan katılımcıların sürüş deneyimi Waymo tarafından hazırlanan bir kliple paylaşıldı. Görünen o ki katılımcıların otonom sürüşe güveni tam zira bazıları sürüş esnasında telefonlarına odaklanırken bazı katılımcılar ise esneyip kısa bir süreliğine uykuya daldı.
2016 yılına kadar Google çatısı altında alt birim olarak çalışmalarını sürdüren Waymo, 2016'nın sonlarında yarı-bağımsız bir şirket haline gelmiş ve otonom sürüş testlerini hızlandırmıştı. Yaklaşık bir buçuk yıldır Washington, Kaliforniya, Arizona, Teksas, Georgia ve Michigan eyaletlerinde teknolojisini test eden şirket, ücretsiz test sürüşleriyle pazarlama çabalarını artırsa da aslında test sürüşleri halkı otonom sürüşe teşvik etmek için Waymo'nun yaptığı tek şey değil. Şirket ayrıca ABD'de açık hava ve radyo reklamları vasıtasıyla da otonom sürüşün endişe edilecek bir şey olmadığını vurguluyor ve daha fazla kişiyi otonom sürüş teknolojisini test etmeye davet ediyor. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QqRMTWqhwzM Yorum Yaz
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Illusive Man 1 yıl en beğenilen
Türkiyede olsa bunu über sanıp döverler arabayı
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Escapetolife 1 yıl
Gün gelirde taksi ve uber sürücüleri birlikte bunlara saldırmaya başlarsa zombie apocalypse yakındır :)
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igetsky 1 yıl
Sfo da sanmistim hemen test edeyim dedim px teymis px 😱 koyde
bi tur at ya belesten
Edit:
Basvuru linki en alttan zip kod gir
waymo.com/...
Chandler mall a gidiyomus (tempe ,mesa)


1 Yanıt Yanıtla +1
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jasonn123 1 yıl igetsky
phx köy deyip geçmeyin

büyük bir metropol köyü burası
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Meticulous 1 yıl
türkiye getirseler bu aracı, bizim apaçiler buna makas atar. araç da feleğini şaşırır kaza yapar.
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obsesoz 1 yıl
adamlara rahat görünmek için esneyin demişler ne gerek var.. Buna binmek ve bunun klibini çekmek bile büyük bir iş.. Daha niye yapaylık efekti veriyorsun güzelim işe.. Bunlar işte hep algı
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Illusive Man 1 yıl en beğenilen
Türkiyede olsa bunu über sanıp döverler arabayı
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KalemKolik 1 yıl
Geleceği en parlak şirket önünü kesmezlerse uber. Yüzbinlerce araç alıp. Kendi filosunu kuracaktır. İnanılmaz bir tekel olacaktır. Şuan uberle çalışanlar bile işsiz kalacak.
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Escapetolife 1 yıl
Gün gelirde taksi ve uber sürücüleri birlikte bunlara saldırmaya başlarsa zombie apocalypse yakındır :)
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Mendieta58 1 yıl
Otonom sürüş bi yanada pacifica da çok güzel araç
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