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WeChat aylık aktif kullanıcı sayısı WhatsApp'a yaklaştı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WeChat aylık aktif kullanıcı sayısı WhatsApp'a yaklaştı


Aylık aktif kullanıcı sayısı açısından WhatsApp mesajlaşma uygulamalarının lideri gibi görünse de Çinli rakibi hızla aradaki farkı kapatıyor.

Son analizlere göre Çinli WeChat yılın ikinci çeyreğinde 438 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına sahip oldu. WhatsApp'ın kullanıcı sayısı ise Nisan itibariyle 500 milyondu. Çin'de akıllı telefon satışlarının artması ve yeni kullanıcıların ekosisteme dahil olmasıyla WeChat yükselişini sürdürüyor. Ancak bu yükseliş yüzde 10 civarında ve geçen seneye göre biraz yavaşlamış durumda.

Bununla birlikte 1.3 milyar nüfusa sahip Çin'de WeChat'in yeni kullanıcı kazanmasının çok da zor olmadığı ve WhatsApp'ı geçebilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. 

http://www.zdnet.com/wechat-close-to-whatsapp-in-monthly-active-users-7000032618/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dere.beyi 5 yıl
kesinlikle kullanın süper birşey whatsapp bağlı kalmayın yoksa yeniden paralı yapcaklar ozaman görüceksiniz whatsappı savunmayı :)
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selmand 5 yıl
zukenberk ona da 17 milyar dolar para verip alır . millet yağı bol bulunca.
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BARIŞ55 5 yıl
Çin'i bu yüzden seviyorum.
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Swonz 5 yıl
Çinliler sosyal medya olarak kullanıyor bütün platformlar destekliyor daha ne olsun
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mehmednaim 5 yıl
Whatsapp Çin'de kullanımı yasak olabilir mi?
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hukuksever 5 yıl
millet ne pesınde ondan olmasın?
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Master_Evil 5 yıl
whatsapp yakında para işlerine girerse bitecek gibi
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BekirTemel 5 yıl
Yine de prestij olarak bu mesajlasma sisteminde Whatsapp ve diğerleri diyorum bence gelmiş geçmiş en iyi WhatsApp
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SEO-Uzmanı 5 yıl
facebook etkisi diye bir şey var
o da herkes burada diye düşünerekten
o sisteme üyelik anlayışı :D
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Mr. Jingles 5 yıl
Olması çok normal. iOS'tan Android'e, Symbian'dan WP'a, BlackBerry 10/OS'dan OS X'e kadar bütün platformlara destek veriyor. WhatsApp dışında Android, BlackBerry OS, iOS, Symbian ve WP'a destek veren kaç tane platform var ki? Symbian hâlâ dünya üzerinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmakta. Her ne kadar ölü de olsa.
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