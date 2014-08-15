WeChat aylık aktif kullanıcı sayısı WhatsApp'a yaklaştı

Aylık aktif kullanıcı sayısı açısından WhatsApp mesajlaşma uygulamalarının lideri gibi görünse de Çinli rakibi hızla aradaki farkı kapatıyor.





Son analizlere göre Çinli WeChat yılın ikinci çeyreğinde 438 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına sahip oldu. WhatsApp'ın kullanıcı sayısı ise Nisan itibariyle 500 milyondu. Çin'de akıllı telefon satışlarının artması ve yeni kullanıcıların ekosisteme dahil olmasıyla WeChat yükselişini sürdürüyor. Ancak bu yükseliş yüzde 10 civarında ve geçen seneye göre biraz yavaşlamış durumda.





Bununla birlikte 1.3 milyar nüfusa sahip Çin'de WeChat'in yeni kullanıcı kazanmasının çok da zor olmadığı ve WhatsApp'ı geçebilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.